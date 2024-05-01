Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху: в Нацполиции ответили

1 мая 2024, 00:25
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В воскресенье, 5 мая, в Украине будут праздновать Пасху. Известно, будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в этот день.

На Пасху, как и в другие дни, будет продолжать действовать комендантский час. В Национальной полиции четко объяснили алгорим действий, которые будут применяться к ее нарушителям.

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Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху

Правоохранители будут следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями. Об этом в эфире телемарафона заявил глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.

Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будем разъяснять, проводить профилактические беседы,
– рассказал Ахрамеев.

К тому же, он отметил, что надеется на сознательность граждан, чтобы они "не создавали дополнительную работу для полиции".

Угроза ракетных провокаций России на Пасху

  • Руководитель департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Иван Сличко отметил, что учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью страна-агрессор на этот раз снова готовит ракетные провокации в период празднований, поэтому не стоит игнорировать оповещения о ракетной опасности.
  • Он отметил, что не стоит пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие,
  • Кроме этого, он предупредил о высокой вероятности деятельности диверсионно-разведывательных групп врага в приграничных регионах Украины, и призвал граждан быть очень внимательными и максимально осторожными.
Автор: Ірина Марціяш