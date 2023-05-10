В Херсоне закончился 3-дневный комендантский час: правоохранители нашли много "интересного"

В Херсоне 3 дня длился комендантский час. В ОВА сообщили, что она была достаточно результативной.

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин подвел итоги затяжного комендантского часа в Херсоне. Об этом пишет 24 Канал.

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Результаты комендантского часа в Херсоне

В Херсоне вводили круглосуточный комендантский час – он длился с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

Во время комендантского часа были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найден тайник оружия. Всего в рамках проведения антитеррористических мероприятий зарегистрировано 9 уголовных дел.

Есть результаты контрдиверсионных мероприятий, которые проводились на территории Херсона и области с 5 по 8 мая. Самое главное, что правоохранители задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня. В рамках проведения антитеррористических мероприятий зарегистрировано девять уголовных производств,

– сказал он.

Было проверено около 20 тысяч граждан, среди которых коллаборанты

Прокудин рассказал, что правоохранители проверили около 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств.

Из незаконного обращения правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.

Были задержаны два человека, которые находились в розыске.

Были обнаружены сторонники так называемого "русского мира", с которыми провели профилактические мероприятия.

Также правоохранители обнаружили 253 нарушителя комендантского часа.

Еще были найдены и изъяты четыре мобильных телефона, которые числились похищенными.

На кладбище обнаружен схрон оружия.

Кроме этого, правоохранители провели 4 обыска по уголовным производствам, начатым по причастности граждан к коллаборационной деятельности. Во время обысков они обнаружили российские флаги, георгиевские ленты, оружие, документацию, списки лиц для получения российских выплат и похищенную бытовую технику.