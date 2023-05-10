В Херсоне закончился 3-дневный комендантский час: правоохранители нашли много "интересного"
Источник:Александр Прокудин
В Херсоне 3 дня длился комендантский час. В ОВА сообщили, что она была достаточно результативной.
Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин подвел итоги затяжного комендантского часа в Херсоне. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Не спалось и на душе было тревожно: семье рассказали детали гибели саперов на ХерсонщинеСправка. В Херсоне вводили круглосуточный комендантский час – он длился с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.
Результаты комендантского часа в Херсоне
Во время комендантского часа были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найден тайник оружия. Всего в рамках проведения антитеррористических мероприятий зарегистрировано 9 уголовных дел.
Есть результаты контрдиверсионных мероприятий, которые проводились на территории Херсона и области с 5 по 8 мая. Самое главное, что правоохранители задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня. В рамках проведения антитеррористических мероприятий зарегистрировано девять уголовных производств,
– сказал он.
Было проверено около 20 тысяч граждан, среди которых коллаборанты
Прокудин рассказал, что правоохранители проверили около 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств.
- Из незаконного обращения правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.
- Были задержаны два человека, которые находились в розыске.
- Были обнаружены сторонники так называемого "русского мира", с которыми провели профилактические мероприятия.
- Также правоохранители обнаружили 253 нарушителя комендантского часа.
- Еще были найдены и изъяты четыре мобильных телефона, которые числились похищенными.
- На кладбище обнаружен схрон оружия.
Кроме этого, правоохранители провели 4 обыска по уголовным производствам, начатым по причастности граждан к коллаборационной деятельности. Во время обысков они обнаружили российские флаги, георгиевские ленты, оружие, документацию, списки лиц для получения российских выплат и похищенную бытовую технику.