Как будет работать метро Киева после сокращения комендантского часа
Источник:КГВА
В Киеве планируют сократить продолжительность комендантского часа. В КГВА рассказали, как тогда будет работать метро.
Комендантский час в столице пока продолжается с 23:00 до 5:00. Если в это время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право его задержать, чтобы проверить наличие документов и установить причину нарушения.
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Как будет работать метро после сокращения комендантского часа
С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час.
Обратите внимание, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом следования последних поездов на линиях,
– отметили в КМВА.
Киевлянам также напомнили, что подземные станции метро в режиме укрытия работают круглосуточно.
Смотрите график работы метро в Киеве / Фото КГВА
В Киеве сократят продолжительность комендантского часа
В КГВА рассказали, что сокращение комендантского часа позволит увеличить продолжительность курсирования общественного транспорта, а заведения сферы услуг смогут работать дольше. Соответственно, это положительно повлияет на экономику в столице.
Уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в столице Украины, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест,
– отметил руководитель КГВА Сергей Попко.
В то же время, в КГВА подчеркнули, что война продолжается и угрозы для столицы до сих пор существуют. Поэтому при возникновении оснований меры безопасности могут усилить, в частности продолжительность комендантского часа могут увеличить.