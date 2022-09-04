Вместо ночных клубов – "центры отдыха", – Одесская ОВА о нарушителях комендантского часа

В Одессе запретили деятельность ночных клубов. Теперь разрешены только "центры отдыха". На этом активно спекулируют некоторые недобросовестные заведения, продолжающие работать в комендантский час.

Об этом в эфире общенационального марафона заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает 24 канал. На территории города и области запретили деятельность ночных клубов, однако заведения пытаются найти лазейку для дальнейшей работы.

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Попытки миновать закон

Некоторые недобросовестные владельцы пытаются обойти закон, маскируя свои клубы под центры отдыха. По состоянию на начало сентября было зафиксировано несколько случаев, когда так называемые ночные клубы работали после начала комендантского часа.

К таким людям приходят те, кто должен прийти – правоохранители,

– отмечает Сергей Братчук.

Еще одной проблемой является пиротехника. Ее продажа запрещена, однако некоторых злоумышленников это не останавливает. Зафиксирован один масштабный случай попытки реализации этого товара на сумму почти 900 тысяч гривен. Сейчас делом занимается полиция.

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. Мэр города заявил, что он этого решения. Украинские военные продолжают ликвидировать российские мины в Черном море . Оккупанты намеренно заминировали море, чтобы сделать невозможным украинский экспорт.

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