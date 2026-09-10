В трех областях Украины изменили продолжительность комендантского часа

В трех регионах Украины обновили комендантский час. В двух – его сократили, а еще в одном – перенесли на час позже.

В нескольких областях Украины приняли решение изменить время комендантского часа.

Где изменили комендантский час?

Начиная с 10 сентября, в Полтавской области комендантский час будет действовать с 01:00 до 05:00. Ранее он длился с 00:00 до 04:00.

Соответствующее решение было принято на Раде обороны области.

Глава ОГА Виталий Дякивнич заявил, что изменение времени комендантского часа позволит учесть актуальную ситуацию с безопасностью в регионе и в то же время сохранить необходимые ограничения в ночное время.

Он напомнил, что во время комендантского часа находиться на улице и в других общественных местах без специальных пропусков запрещено.

С 11 сентября продолжительность комендантского часа изменится и на всей территории Черновицкой области. Теперь он будет действовать с 01:00 до 04:00, а ранее длился с 23:00 до 04:00.

По словам главы ОГА Руслана Осипенко, комендантский час в области будет длиться 3 часа вместо 5.

Во время комендантского часа усилится контроль на улицах, автодорогах и возле объектов критической инфраструктуры. Это необходимо для предотвращения провокаций, нарушений общественного порядка и возможных диверсий.

С 11 сентября изменится время действия комендантского часа и в Кировоградской области. Отныне комендантский час будет действовать с 01:00 до 05:00, а ранее действовал с 23:00 до 05:00.

По словам главы ОГА Андрея Райковича, решение принято в соответствии с новыми рекомендациями правительства по реагированию на воздушные угрозы.

Чиновник обратил внимание, что сокращение комендантского часа не означает автоматического продления работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров. Графики их работы остаются без изменений.

Напомним, ранее комендантский час сократили в Киеве и области.