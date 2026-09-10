У кількох областях України вирішили змінити час комендантської години.

Де змінили комендантську годину?

Починаючи з 10 вересня, у Полтавській області комендантська година діятиме з 01:00 до 05:00. Раніше вона тривала з 00:00 до 04:00.

Відповідне рішення було ухвалене на Раді оборони області.

Глава ОВА Віталій Дяківнич заявив, що зміна часу комендантської години дозволить врахувати актуальну безпекову ситуацію в регіоні та водночас зберегти необхідні обмеження у нічний час.

Він нагадав, що під час комендантської години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток заборонено.

З 11 вересня змінять тривалість комендантської години і на всій території Чернівецької області. Тепер вона діятиме з 01:00 до 04:00, а раніше тривала з 23:00 до 04:00.

За словами глави ОВА Руслана Осипенка, комендантська година в області триватиме 3 години замість 5.

Під час комендантської години посилять контроль на вулицях, автошляхах і біля об'єктів критичної інфраструктури. Це потрібно для запобігання провокаціям, порушенням громадського порядку та можливим диверсіям.

З 11 вересня зміниться час дії комендантської години і на Кіровоградщині. Відтепер комендантська година діятиме з 01:00 до 05:00, а раніше діяла з 23:00 до 05:00.

За словами глави ОВА Андрія Райковича, рішення ухвалено відповідно до нових рекомендацій уряду щодо реагування на повітряні загрози.

Чиновник звернув увагу, що скорочення комендантської години не означає автоматичного продовження роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів. Графіки їх роботи залишаються без змін.

Нагадаємо, раніше комендантську годину скоротили у Києві та області.