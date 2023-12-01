Теперь продолжительность комендантского часа отличается в зависимости от района. Об этом пишет 24 Канал.
Кстати говоря В двух областях предлагали новые ограничения: где и сколько длится комендантский час в Украине
Как изменили продолжительность комендантского часа
Глава ОВА рассказал, что изменения начинают действовать уже с 1 декабря. Теперь комендантский час будет продолжаться:
- на территории Запорожского района – с 23:00 до 05:00;
- на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов – с 21:00 до 05:00.
Заботьтесь о своих родных и не подвергайте себя опасности! Зимний период особенно опасен, поэтому будьте осторожны,
– подчеркнул Юрий Малашко.
В Сумской области увеличили продолжительность комендантского часа
- Заметим, что 9 ноября в Сумской области изменили длительность комендантского часа. Впрочем, ее не уменьшили, а наоборот – увеличили.
- Так, теперь в области ограничения действуют с 23:00 до 05:00.
- В настоящее время запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных выданных пропусков.