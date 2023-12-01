Теперь продолжительность комендантского часа отличается в зависимости от района. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря В двух областях предлагали новые ограничения: где и сколько длится комендантский час в Украине

Как изменили продолжительность комендантского часа

Глава ОВА рассказал, что изменения начинают действовать уже с 1 декабря. Теперь комендантский час будет продолжаться:

на территории Запорожского района – с 23:00 до 05:00;

на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов – с 21:00 до 05:00.

Заботьтесь о своих родных и не подвергайте себя опасности! Зимний период особенно опасен, поэтому будьте осторожны,

– подчеркнул Юрий Малашко.

В Сумской области увеличили продолжительность комендантского часа