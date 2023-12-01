Тепер тривалість комендантської години відрізняється залежно від району. Про це пише 24 Канал.
До речі У двох областях пропонували нові обмеження: де та скільки триває комендантська година в Україні
Як змінили тривалість комендантської години
Очільник ОВА розповів, що зміни починають діяти вже з 1 грудня. Тож тепер комендантська година триватиме:
- на території Запорізького району – з 23:00 до 05:00;
- на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів – з 21:00 до 05:00.
Піклуйтесь про своїх рідних та не наражайте себе на небезпеку! Зимовий період особливо небезпечний, тому будьте обачними,
– підкреслив Юрій Малашко.
У Сумській області збільшили тривалість комендантської години
- Зауважимо, що 9 листопада на Сумщині змінили тривалість комендантської години. Втім, її не зменшили, а навпаки, – збільшили.
- Так, тепер в області обмеження діють з 23:00 до 05:00.
- У цей час заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціальних виданих перепусток.