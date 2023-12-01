Тепер тривалість комендантської години відрізняється залежно від району. Про це пише 24 Канал.

До речі У двох областях пропонували нові обмеження: де та скільки триває комендантська година в Україні

Як змінили тривалість комендантської години

Очільник ОВА розповів, що зміни починають діяти вже з 1 грудня. Тож тепер комендантська година триватиме:

на території Запорізького району – з 23:00 до 05:00;

на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів – з 21:00 до 05:00.

Піклуйтесь про своїх рідних та не наражайте себе на небезпеку! Зимовий період особливо небезпечний, тому будьте обачними,

– підкреслив Юрій Малашко.

У Сумській області збільшили тривалість комендантської години