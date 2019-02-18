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      Комики скоро будут править миром, – Foreign Policy

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      Комики скоро будут править миром, – Foreign Policy

      Хотя юмор нравится публике, он не является показателем эффективности политика.

      Старая пословица говорит: чтобы стать лидером, сначала нужно вести себя как лидер. Девиз правдивей некуда для Владимира Зеленского. Комик сыграл роль учителя, который впоследствии стал президентом. В сериале "Слуга народа", который транслируется на национальном телеканале, герой Зеленского взобрался на вершину украинской политики после того, как видео, в котором он лирически рассуждает о коррупции в правительстве, стало вирусным. Теперь, перед настоящими президентскими выборами, Зеленский является кандидатом на пост главы государства, возглавляющим партию "Слуга народа", которую основала его телекомпания. И Зеленский не один, пишет издание Foreign Policy.

      Все больше профессиональных комиков по всему миру стремятся стать профессиональными политиками, а некоторые из них уже заняли высокие должности. Марьян Шарец, сатирик, был избран премьер-министром Словении в августе прошлого года. Джимми Моралес, ранее комедийный актер, является президентом Гватемалы. Джон Гнарр, исландский комик, до 2014 года был мэром Рейкьявика, а итальянский комик Беппе Грилло помогал руководить движением "Пять звезд", которое теперь является частью правящей коалиции Италии. Другими словами, не стоит ожидать, что Зеленский станет последним комиком, который отойдет от микрофона за политическую трибуну.

      Нетрудно понять, почему комики набирают популярность в политике в нынешний бум популизма. Во-первых, они склонны ставить под сомнение ценности и авторитет существующего истеблишмента, какую бы форму он ни имел. Успешная предвыборная кампания Моралеса была построена на лозунге "не коррупционер, не вор", опираясь на усталость гватемальцев от правительств, склонных к грабежам.

      Украинский "Слуга народа" получил поддержку огромного количества последователей благодаря тому, что высмеивал правительство и политиков. Он, как и его персонаж в сериале, заявил, что его главной целью будет борьба с коррупцией. Шарец был также популярен благодаря своим сокрушительным пародиям на предшественников. В то время, когда только половина людей в мире доверяют своему правительству или СМИ, согласно последнему Барометру доверия Эдельману, безусловно, существует пространство для самозваных анти-элит.

      Кроме того, у комиков есть психологическое преимущество в обращениях к публике. Юмор, как правило, является положительным социальным сигналом. Проще говоря, людям нравятся те, кто заставляет их чувствовать себя хорошо. И в то время, когда политические, экономические и технологические изменения приводят к потрясениям и неопределенности, ожидаемо, что избиратели будут особенно склонны выбирать лидера, который кажется положительным. Речь идет не только о юморе, но и о заведомо невыполнимых обещаниях. Откровенный, анекдотический и беспечный подход к политическим выступлениям – вот что привело к популярности Гнарра после финансового кризиса 2008 года в Исландии. Его "Лучшая партия", в которой находились, кроме прочих, панк-рокеры, раздавала бесплатные полотенца во всех бассейнах и подарила белого медведя местному зоопарку. Айк Марутян, известный армянский комик, также недавно провел оптимистичную избирательную кампанию, чтобы стать мэром столицы Армении Еревана. Его первоначальная программа включала в себя стандартные обещания по улучшению инфраструктуры и призывы разработать 4-мерное световое шоу вокруг древней крепости в городе.

      Но дело не только в обаянии комиков. Сатира - проникновенный инструмент коммуникации. Временами нет более эффективного способа донести мысль, чем с помощью шутки. Это стало еще более очевидным с появлением социальных сетей, когда шутки приобретают формы гифок и мемов. Между тем, поскольку вещатели и новостные издания конкурируют за внимание читателей в эпоху онлайн, политические новости все чаще принимают развлекательную форму. Это, безусловно, предпочитает более яркие кандидаты.

      Стоит только вспомнить президентскую кампанию Дональда Трампа в США в 2016 году, которая получила широкое освещение благодаря его регулярным выпадам на противников дебатов и частому использованию юмора. Успешная кампания Бориса Джонсона в гонке за кресло мэра Лондона в 2008 году частично объяснялась популярностью, которую он получил благодаря своей комедийной прозе, что даже затмила отсутствие у него управленческого опыта.

      В целом, у комиков, которые уже являются именами нарицательными и занимаются саморекламой в социальных сетях, есть все шансы воспользоваться возмущением разочарованных избирателей. Но вмешательство комиков в политическую систему не обязательно принимает форму выдвижения на высшие должности. Венгерская "Партия двухвостой собаки" пародирует политическую элиту через уличное искусство, что не так уж отличается от сербского "Отпора", который использовал юмор, чтобы свергнуть Слободана Милошевича.

      Хотя юмор может хорошо восприниматься публикой, он не обязательно является показателем эффективного лидера. Риски избрания комика были очевидны при президентстве Моралеса – в прошлом месяце он спровоцировал ненужную полемику, выслав комиссию ООН из страны.

      Комедия может сыграть важную роль в политике – как в борьбе с апатией, так и в страхе и отчаянии, которые, как правило, доминируют в наших новостных лентах. Но, как и во всех формах популизма, мы должны осознавать риски.

      В конечном счете, чтобы противостоять потоку популистских сообщений, какой бы ни была их форма, мы должны решить, что стоит за отсутствием доверия к нашей нынешней системе. Это означает, что политикам нужно будет взять листок из пьесы комиков и найти способ понять, что именно заставляет аудиторию смеяться.

      Комитет избирателей Украины призвал Владимира Зеленского оплатить из избирательного фонда трансляцию третьего сезона "Слуги народа", так как сериал можно расценивать как предвыборную агитацию.

      Ранее "ОПОРА" заявила, что бесплатный концерт Зеленского, который состоялся в Ужгороде 9 февраля, можно расценивать как подкуп избирателей. Студия "95 квартал" подчеркнула, что мероприятие не было сольным выступлением Зеленского, и заверила, что артисты не агитировали зрителей.

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      Теги: Новости политики Медиа Слуга народа Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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