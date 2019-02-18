Коміки скоро будуть правити світом, – Foreign Policy

Хоча гумор подобається публіці, він не є показником ефективності політика.

Старе прислів'я говорить: щоб стати лідером, спочатку потрібно поводити себе як лідер. Девіз правдивіше нікуди для Володимира Зеленського. Комік зіграв роль вчителя, який згодом став президентом. У серіалі "Слуга народу", що транслюється на національному телеканалі, герой Зеленського підійнявся на вершину української політики після того, як відео, в якому він лірично міркує про корупцію в уряді, стало вірусним. Тепер, перед справжніми президентськими виборами, Зеленський є кандидатом на пост глави держави, що очолює партію "Слуга народу", яку заснувала його телекомпанія. І Зеленський не один, пише видання Foreign Policy.

Все більше професійних коміків по всьому світу прагнуть стати професійними політиками, а деякі з них вже зайняли високі посади. Мар'ян Шарец, сатирик, був обраний прем'єр-міністром Словенії в серпні минулого року. Джиммі Моралес, раніше комедійний актор, є президентом Гватемали. Джон Гнарр, ісландський комік, до 2014 року був мером Рейк'явіка, а італійський комік Беппе Грілло допомагав керувати рухом "П'ять зірок", який тепер є частиною правлячої коаліції Італії. Іншими словами, не варто очікувати, що Зеленський стане останнім коміком, який відійде від мікрофона за політичну трибуну.

Неважко зрозуміти, чому коміки набирають популярність в політиці в нинішній бум популізму. По-перше, вони схильні ставити під сумнів цінності та авторитет існуючого істеблішменту, яку б форму він не мав. Успішна передвиборна кампанія Моралеса була побудована на гаслі "не корупціонер, не злодій", спираючись на втому гватемальців від урядів, схильних до грабунків.

Український "слуга народу" отримав підтримку величезної кількості послідовників завдяки тому, що висміював уряди і політиків. Він, як і його персонаж у серіалі, заявив, що його головною метою буде боротьба з корупцією. Шарец був також популярний завдяки своїм нищівним пародіям на попередників. У той час, коли лише половина людей у світі довіряють своєму уряду або ЗМІ, згідно з останнім Барометром довіри Едельмана, безумовно, існує простір для самозваних анти-еліт.

Крім того, у коміків є психологічна перевага у зверненнях до публіки. Гумор, як правило, є позитивним соціальним сигналом. Простіше кажучи, людям подобаються ті, хто змушує їх відчувати себе добре. І в той час, коли політичні, економічні та технологічні зміни призводять до потрясінь і невизначеності, очікувано, що виборці будуть особливо схильні вибирати лідера, який здається позитивним. Мова йде не тільки про гумор, але і про явно нездійсненні обіцянки. Відвертий, анекдотичний і безтурботний підхід до політичних виступів – ось що призвело до популярності Гнарра після фінансової кризи 2008 року в Ісландії. Його "Найкраща партія", в якій перебували, крім інших, панк-рокери, роздавала безкоштовні рушники в усіх басейнах і подарувала білого ведмедя місцевому зоопарку. Айк Марутян, відомий вірменський комік, також нещодавно провів оптимістичну виборчу кампанію, щоб стати мером столиці Вірменії Єревана. Його первісна програма включала в себе стандартні обіцянки щодо покращення інфраструктури та заклики розробити 4-вимірне світлове шоу навколо давньої фортеці в місті.

Але справа не тільки в чарівності коміків. Сатира – проникливий інструмент комунікації. Часом немає більш ефективного способу донести думку, ніж за допомогою жарту. Це стало ще більш очевидним з появою соціальних мереж, коли жарти набувають форми гіфок і мемів. Між тим, оскільки мовники і новинні видання конкурують за увагу читачів в епоху онлайн, політичні новини все частіше приймають розважальну форму. Це, безумовно, надає перевагу більш яскравим кандидатам.

Варто лише згадати президентську кампанію Дональда Трампа в США в 2016 році, яка отримала широке висвітлення завдяки його регулярним випадам на супротивників дебатів і частого використання гумору. Успішна кампанія Бориса Джонсона в гонці за крісло мера Лондона в 2008 році частково пояснювалася популярністю, яку він отримав завдяки своїй комедійній прозі, що навіть затьмарила відсутність у нього управлінського досвіду.

В цілому, у коміків, які вже є іменами прозивними і займаються саморекламою в соціальних мережах, є всі шанси скористатися обуренням розчарованих виборців. Але втручання коміків в політичну систему не обов'язково приймає форму висунення на вищі посади. Угорська "Партія двухвостої собаки" пародіює політичну еліту через вуличне мистецтво, що не так вже відрізняється від сербського "Отпору" – руху, який використовував гумор, щоб повалити Слободана Мілошевича.

Хоча гумор може добре сприйматися публікою, він не обов'язково є показником ефективного лідера. Ризики обрання коміка були очевидні при президентстві Моралеса – минулого місяця він спровокував непотрібну полеміку, виславши комісію ООН з країни.

Комедія може зіграти важливу роль у політиці – як у боротьбі з апатією, так і в страху і відчаї, які, як правило, домінують у наших новинних стрічках. Але, як і у всіх формах популізму, ми повинні усвідомлювати ризики.

В кінцевому рахунку, щоб протистояти потоку популістських повідомлень, якою б не була їх форма, ми повинні вирішити, що стоїть за відсутністю довіри до нашої нинішньої системи. Це означає, що політикам потрібно буде взяти листок з п'єси коміків і знайти спосіб зрозуміти, що саме змушує аудиторію сміятися.

Комітет виборців України закликав Володимира Зеленського оплатити з виборчого фонду трансляцію третього сезону "Слуги народу", так як серіал можна розцінювати як передвиборну агітацію.

Раніше "ОПОРА" заявила, що безкоштовний концерт Зеленського, який відбувся в Ужгороді 9 лютого, можна розцінювати як підкуп виборців. Студія "95 квартал" підкреслила, що захід не був сольним виступом Зеленського, і запевнила, що артисти не агітували глядачів.