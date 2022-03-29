Комиссар родом из Яготина отправляет россиян воевать против Украины: здесь живет его родня
Источник:фейсбук Юрия Задоя
Стало известно, что Валерий Грицай, уроженец города Яготин в Киевской области, 20 лет проживший в Украине, сегодня цинично отправляет россиян на войну против родной страны.
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Юрий Задоя. Он отметил, что в настоящее время предатель занимает должность военного комиссара Белгородской области, где занимается мобилизацией солдат, направленной на уничтожение своих земляков.
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По словам Задоя, сейчас в Яготине проживают мама и сестра путинского приспешника.
Позвони им и спроси, что реально происходит у тебя на Родине,
– посоветовал Грицаю офицер ВСУ.
Он добавил, что во время международных судебных слушаний в отношении агрессии России Грицай окажется на скамье подсудимых за исполнение преступных приказов, повлекших тысячи человеческих жертв.
Посмотри на своего руководителя Шойгу! Он скрылся в больнице и фактически самоустранился от выполнения путинских поручений. Сделай и ты так, положи на стол рапорт и станешь героем для своих земляков, чем посмертно "героем" для кремлевской шайки,
– добавил Задоя.
Офицер подчеркнул, что умышленно пишет на украинском языке, поскольку Грицай хорошо понимает его и даже общается на нем дома.
Обратите внимание – потери врага по состоянию на 29 марта: