Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Юрій Задоя. Він зазначив, що нині запроданець обіймає посаду військового комісара Бєлгородської області, де займається мобілізацією солдат, направленою на знищення своїх земляків.

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За словами Задоя, зараз у Яготині проживають мама та сестра путінського посіпаки.

Зателефонуй їм і спитай, що реально відбувається в тебе на Батьківщині,

– порадив Грицаю офіцер ЗСУ.

Він додав, що під час міжнародних судових слухань відносно агресії Росії Грицай опиниться на лаві підсудних за виконання злочинних наказів, що потягли за собою тисячі людських жертв.

Подивися на свого очільника шойгу! Він сховався в лікарні і фактично самоусунувся від виконання путінських доручень. Зроби і ти так, поклади на стіл рапорт і станеш героєм для своїх земляків, ніж посмертно "героєм" для кремлівської шайки,

– додав Задоя.

Офіцер наголосив, що умисно пише українською мовою, оскільки Грицай добре розуміє її та навіть спілкується нею вдома.

Читайте оригінальний текст публікації:

На фото Валерій Грицай, уродженець міста Яготин Київської області.

Ця людина 30 років прожила в Яготині, а нині обіймає посаду військового комісара Бєлгородської області рф. В той час, коли в Україні війна – Валєра слухняно виконує накази путіна і проводить мобілізацію, щоб нищити своїх земляків.

Валєра, зараз у Яготині проживають твоя мама Грицай Ольга Сергіївна та сестра Стригун (Грицай) Лариса Степанівна – зателефонуй їм і спитай, що реально відбувається в тебе на Батьківщині?

Я не прошу тебе стрілятися!

Але якщо ти дістанеш табельну зброю і пострілом у свою скроню заявиш протест путінським невігласам – твій вчинок увійде в історію, як і інших офіцерів, які мали честь.

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