Комиссия по избранию руководителя САП все же начала финальное заседание
21 декабря 2021 , 12:41Читати новину українською
Источник:Укринформ
Финальный этап конкурса избрания руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры наконец начался. Комиссия проведет собеседования с кандидатами на должности руководителя САП и его заместителя.
Также должны выбрать человека на должность руководителя пятого отдела. На заседание также могут попасть послы "Большой семерки"
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Что известно о собеседованиях
Кандидаты накануне прошли практическое задание. Однако это не все – их ждет еще финальное собеседование. На нем обсудят профессиональную компетентность, а также ответы кандидатов на предыдущих этапах конкурса.
Каждое собеседование продлится примерно час.Важно! После предыдущих этапов осталось 2 кандидата: старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.
Кандидаты пройдут финальный этап конкурса / Фото Укринформа
Конкурс в САП: кратко
- Международные партнеры еще в сентябре 2021 года призвали немедленно выбрать нового руководителя САП.
- Несмотря на это, конкурс постоянно затягивают. Осенью, например, заседание комиссии сорвали, потому что не собрался кворум.
- Артем Сытник – глава НАБУ – прокомментировал проблему. Он считает, что процесс затягивается из-за недовольства определенных политических элит.
- 20 декабря Окружной админсуд Киева заблокировал конкурс. У Зеленского заверили, что максимально заинтересованы в том, чтобы антикоррупционного прокурора выбрали как можно быстрее.
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