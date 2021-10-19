Комиссия соберется, – Зеленский заверил, что в Украине вскоре выберут руководителя САП

Президент Украины Владимир Зеленский уверенно заявил, что вскоре в Украине антикоррупционные органы заработают на полную мощность. Он пообещал, что судебную реформу будут внедрять быстрее и Конституционный Суд перезапустят.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время планируют завершить конкурс и выбрать кандидата на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он отметил, что судебную реформу в Украине тормозили, но теперь будут весомые сдвиги.

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"Мы немножко поработали, и я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется. Мы завершим конкурс и наконец получим прокурора САП", – подчеркнул Зеленский.

Реализация судебной реформы

По словам президента, народные депутаты поддержали законы о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия. Реформу судебной системы одобрили в Евросоюзе.

Однако существует сопротивление изменениям внутри судебной ветви власти. Речь идет о представлении Верховного Суда в КСУ относительно конституционности назначения членов ВСП.

В Конституционный Суд поступило представление от 13 октября, которое касается закона о Высшем совете правосудия. Верховный Суд оспаривает положения об увольнении и оценке членов ВСП и решающий голос международных экспертов в Этическом совете.

Зеленский объяснил, что в Украине планируют полностью обновить состав Конституционного суда, поэтому эта институция не сможет заблокировать судебную реформу. Он добавил, что в ближайшие недели должны определиться с представителями от ВРУ и проголосовать закон по КСУ.

Кроме этого, глава государства пообещал полную реализацию антикоррупционной реформы, которая сейчас тоже претерпела торможений. В частности планируют ускорить процесс принятия во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро, после изменений в руководстве Рады.

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