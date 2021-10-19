Комиссия соберется, – Зеленский заверил, что в Украине вскоре выберут руководителя САП
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский уверенно заявил, что вскоре в Украине антикоррупционные органы заработают на полную мощность. Он пообещал, что судебную реформу будут внедрять быстрее и Конституционный Суд перезапустят.
Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время планируют завершить конкурс и выбрать кандидата на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он отметил, что судебную реформу в Украине тормозили, но теперь будут весомые сдвиги.
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"Мы немножко поработали, и я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется. Мы завершим конкурс и наконец получим прокурора САП", – подчеркнул Зеленский.
Реализация судебной реформы
По словам президента, народные депутаты поддержали законы о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия. Реформу судебной системы одобрили в Евросоюзе.
Однако существует сопротивление изменениям внутри судебной ветви власти. Речь идет о представлении Верховного Суда в КСУ относительно конституционности назначения членов ВСП.Обратите внимание! В Конституционный Суд поступило представление от 13 октября, которое касается закона о Высшем совете правосудия. Верховный Суд оспаривает положения об увольнении и оценке членов ВСП и решающий голос международных экспертов в Этическом совете.
Зеленский объяснил, что в Украине планируют полностью обновить состав Конституционного суда, поэтому эта институция не сможет заблокировать судебную реформу. Он добавил, что в ближайшие недели должны определиться с представителями от ВРУ и проголосовать закон по КСУ.
Кроме этого, глава государства пообещал полную реализацию антикоррупционной реформы, которая сейчас тоже претерпела торможений. В частности планируют ускорить процесс принятия во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро, после изменений в руководстве Рады.
Избрание руководителя САП: что известно
- Владимир Зеленский во время визита в США взял на себя обязательство осуществить антикоррупционные реформы в Украине.
- Впрочем, уже осенью проведение конкурса по избранию руководителя САП дважды сорвали – 9 и 12 октября.
- Трое членов комиссии не пришли на заседание, поэтому кворума не было.
- Эксперты убеждены, что саботажниками в комиссии руководит Олег Татаров, а такая ситуация чревата кризисом в будущих отношениях Украины и США.