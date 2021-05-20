Соответствующее решение приняли 19 мая. Председатель комитета Грегори Микс заявил, что таким образом США не признает действия Кремля, который в 2014 году начал вооруженную агрессию против Украины.
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Законопроект США по Крыму
Акт о непризнании аннексии Крыма (сокращенное название документа – 24 канал) – это жизненно важное законодательство, которое запрещает правительству США осуществлять любые действия или расширять любую помощь, которая означала бы признание претензий России на суверенитет над Крымом,
– заявил Грегори Микс.
Более того, автор законопроекта конгрессмен Джеральд Конолли отметил, что несмотря на сопротивление США намерениям Путина расширить российское влияние, в том числе путем санкций, амбиции кремлевского лидера не уменьшились.
"Именно поэтому этот законодательный акт является важным шагом и выражением позиции Конгресса США" – пояснил Конолли.
Кстати, норму о непризнании аннексии Крыма прописали ранее в ежегодных оборонных бюджетах США, но только сейчас ее устанавливают отдельным законом.
По мнению соавтора законопроекта Стива Чабо, рассмотрение этой законодательной инициативы в Конгрессе является своевременным, ведь Россия сосредоточила около 80 тысяч войск вдоль украинской границы.
Позвольте мне четко заявить: США и мир никогда не должны признавать незаконной аннексию Путиным Крыма – так же как и его амбиций вернуть себе части бывшей советской империи,
– заявил Стив Чабо.
Кстати, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Палаты представителей 8 февраля 2021 года. Чтобы он вступил в силу, его должен утвердить Сенат и подписать президент США.
Краткая предыстория
- Впервые о том, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и в оккупированный Крым сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак еще 30 марта 2021 года.
- После эскалации конфликта, в Кремле 22 апреля заявили, что проводили учения.
- Однако тогда стало известно, что Россия оставила технику 41 армии России.
- 12 мая в Госдепартаменте США заявили, что после заявлений об отводе войск от границы Украины Россия провела лишь передислокацию некоторых сил. Так что ситуация остается напряженной.
- 18 мая Руслан Хомчак заявил, что Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у разных участков границы с Украиной.