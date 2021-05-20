Відповідне рішення ухвалили 19 травня. Голова комітету Грегорі Мікс заявив, що таким чином США не визнає дії Кремля, який у 2014 році почав збройну агресію проти України.
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Законопроєкт США щодо Криму
Акт про невизнання анексії Криму (скорочена назва документа – 24 канал) – це життєво важливе законодавство, яке забороняє уряду США здійснювати будь-які дії або розширювати будь-яку допомогу, яка означала б визнання претензій Росії на суверенітет над Кримом,
– заявив Грегорі Мікс.
Ба більше, автор законопроєкту конгресмен Джеральд Коноллі зауважив, що попри опір США намірам Путіна розширити російський вплив, у тому числі шляхом санкцій, амбіції кремлівського лідера не зменшилися.
"Саме тому цей законодавчий акт є важливим кроком і висловленням позиції Конгресу США" – пояснив Коноллі.
До речі, норму про невизнання анексії Криму прописали раніше в щорічних оборонних бюджетах США, але тільки зараз її встановлюють окремим законом.
На думку співавтора законопроєкту Стіва Чабо, що розгляд цієї законодавчої ініціативи в Конгресі є своєчасним, адже Росія зосередила близько 80 тисяч військ вздовж українського кордону.
Дозвольте мені чітко заявити: США та світ ніколи не мають визнавати незаконної анексії Путіним Криму – так само як і його амбіцій повернути собі частини колишньої радянської імперії,
– заявив Стів Чабо.
До речі, відповідний законопроєкт внесли на розгляд Палати представників 8 лютого 2021 року. Щоб він набув чинності, його має затвердити Сенат і підписати президент США.
Коротка передісторія
- Вперше про те, що Росія стягує війська до кордонів з Україною та до окупованого Криму повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак ще 30 березня 2021 року.
- Після ескалації конфлікту, в Кремлі 22 квітня заявили, що проводили навчання.
- Однак тоді стало відомо, що Росія залишила техніку 41 армії Росії залишиться біля кордону України.
- 12 травня у Держдепартаменті США заявили, що після заяв про відведення військ від кордону України Росія провела лише передислокацію деяких сил. Тож ситуація залишається напруженою.
- 18 травня Руслан Хомчак заявив, що Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.