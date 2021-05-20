Відповідне рішення ухвалили 19 травня. Голова комітету Грегорі Мікс заявив, що таким чином США не визнає дії Кремля, який у 2014 році почав збройну агресію проти України.

Варто прочитати Росія продовжує перекидати важке озброєння у Крим, – США

Законопроєкт США щодо Криму

Акт про невизнання анексії Криму (скорочена назва документа – 24 канал) – це життєво важливе законодавство, яке забороняє уряду США здійснювати будь-які дії або розширювати будь-яку допомогу, яка означала б визнання претензій Росії на суверенітет над Кримом,

– заявив Грегорі Мікс.

Ба більше, автор законопроєкту конгресмен Джеральд Коноллі зауважив, що попри опір США намірам Путіна розширити російський вплив, у тому числі шляхом санкцій, амбіції кремлівського лідера не зменшилися.

"Саме тому цей законодавчий акт є важливим кроком і висловленням позиції Конгресу США" – пояснив Коноллі.

До речі, норму про невизнання анексії Криму прописали раніше в щорічних оборонних бюджетах США, але тільки зараз її встановлюють окремим законом.

На думку співавтора законопроєкту Стіва Чабо, що розгляд цієї законодавчої ініціативи в Конгресі є своєчасним, адже Росія зосередила близько 80 тисяч військ вздовж українського кордону.

Дозвольте мені чітко заявити: США та світ ніколи не мають визнавати незаконної анексії Путіним Криму – так само як і його амбіцій повернути собі частини колишньої радянської імперії,

– заявив Стів Чабо.

До речі, відповідний законопроєкт внесли на розгляд Палати представників 8 лютого 2021 року. Щоб він набув чинності, його має затвердити Сенат і підписати президент США.

Коротка передісторія