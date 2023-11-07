Главой комитета НААУ стал адвокат Алексей Шевчук: что о нем известно
Источник:Politeca
Киевский адвокат Алексей Шевчук возглавил комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации. Это вызвало бурю возмущения и дискуссий в обществе.
Дело в том, что новый спикер комитета не раз попадал в скандальные ситуации. В каких резонансных историях упоминался Алексей Шевчук – рассказываем дальше.
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Алексея Шевчука назначили главой НААУ
Среди главных обязанностей Алексея Шевчука как руководителя комитета: быть спикером НААУ, реагировать на резонанс события с участием адвокатов, взаимодействовать со СМИ. Здесь следует отметить, что адвокат и сам много раз был причастен к громким скандалам и публичным обсуждениям.
Незаконное пересечение мужчинами границы:
В июне этого года журналисты-расследователи получили доступ в базу данных волонтеров из системы "Шлях". Оказалось, что большинство внесенных туда общественных организаций были определенным образом связаны с внештатным советником председателя Львовской ОВА по вопросам гуманитарной помощи и волонтерства Алексеем Шевчуком. Более того, некоторые мужчины, которые выехавли таким образом из Украины, не вернулись.
Приостановление адвокатского свидетельства:
В начале года в феврале Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области объявила о приостановлении действия адвокатского свидетельства Алексея Шевчука. Это произошло из-за нарушения правил адвокатской этики.
Речь идет об оскорблении адвоката Маси Найема. В ответ на такое решение Шевчук намекнул на инвалидность коллеги, потерявшего один глаз на фронте во время службы в ВСУ, назвав его "пиратом".
Дело тестя Алексея Шевчука по подозрению во взятке:
23 ноября 2015 года правоохранители задержали тестя Шевчука Владимира Геру по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 20 тысяч гривен. В результате представители прокуратуры впоследствии отказались от обвинений и дело вернули к прокурору.
Многократные попытки попасть на госслужбу:
Алексей Шевчук неоднократно пытался получить государственный пост. В частности:
- председателя Госуправления делами;
- подавался на конкурс в Высший антикоррупционный суд;
- должность члена Высшей квалифкомиссии судей;
- члена Совета общественного контроля при НАБУ.
Вел скандальные дела, связанные с коррупционными схемами и сепаратизмом:
За свою адвокатскую карьеру Алексей Шевчук вел резонансные уголовные дела. В частности, дело Геннадия Корбана, которого президент в 2021 году лишил гражданства за работу с агрессором.
Кроме того, был адвокатом:
- Ярослава Кашубы,
- Ильи Кивы,
- Виктора Развадовского,
- Александра Онищенко,
- Борислава Розенблата,
- Ярослава Дубневича,
- Юлии Светличной,
- Дениса Любченко.
В 2019 году вел дело мэра Киева Виталия Кличко в его иске к Кабмину. А также премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы КГГА.