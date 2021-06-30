Комитет одобрил закон об олигархах, – Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны 30 июня проголосовал за законопроект о деолигархизации. Теперь его должны одобрить народные депутаты.

Уже 1 июля законопроект вынесут на рассмотрение Верховной Рады. Напомним, документ инициировал президент Владимир Зеленский.

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Комитет обороны проголосовал за законопроект об олигархах. Завтра будет в зале (парламента – 24 канал),

– заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Как голосовали члены комитета

Законопроект поддержали 9 членов комитета, 4 проголосовали против, а 1 воздержался, пишет Укринформ. Политики предлагают сократить сроки подачи поправок и предложений в законопроект наполовину.

Кроме того, они рекомендовали Раде отклонить альтернативные законопроекты № 5599-1, 5599-2 и 5599-3 авторства депутатов от фракций "Европейская Солидарность", "Голос", "Батькивщина" и "За майбутнє".

Законопроект об олигархах: главное

3 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о предотвращении угрозы олигархов нацбезопасности. Политик обозначил его как неотложный. Цель документа – превратить олигархов в бизнесменов.

Закон предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Для того, чтобы попасть в список, лицо должно соответствовать по меньшей мере 3 критериям из 4 установленных: занимать высокие госдолжности, иметь мандат или финансировать политические партии, владеть или контролировать СМИ, быть конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, являющегося естественной монополией, иметь активы, которые превышают 2 миллиарда гривен.