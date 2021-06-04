Комитет Рады поддержал президентский закон о национальном сопротивлении

Профильный комитет Верховной Рады 4 июня поддержал президентский законопроект №5557. Он определяет задачи территориальной обороны, сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Комитет Верховной Рады по правам человека рекомендовал принять за основу законопроект о национальном сопротивлении.

Важно Что такое национальный сопротивление, который хочет законодательно определить Зеленский

Что предусматривает законопроект

Ранее Владимир Зеленский определил законопроект как неотложный. Его должны рассмотреть уже на ближайшем заседании парламента.

Законопроект регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и подготовки украинцев к национальному сопротивлению. Это является неотъемлемой составляющей всеобъемлющей обороны государства на всей территории Украины,

– говорится в сообщении.

В документе прописаны основы финансирования и материального обеспечения национального сопротивления. Кроме того, законопроект будет предусматривать обеспечение социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ.

В объяснительной записке отметили, что закон должен построить мощную территориальную оборону и создать движение сопротивления. Они, вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства, формируют систему национального сопротивления.

Финансировать национальноей сопротивление будут из государственного и местных бюджетов, а также из других не запрещенных законом источников.