Комітет Верховної ради з питань прав людини рекомендував ухвалити за основу законопроєкт про національний спротив.

Важливо Що таке національний спротив, який хоче законодавчо визначити Зеленський

Що передбачає законопроєкт

Раніше Володимир Зеленський визначив законопроєкт як невідкладний. Його мають розглянути вже на найближчому засіданні парламенту.

Законопроєкт врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і підготовки українців до національного спротиву. Це є невіддільною складовою всеосяжної оборони держави на всій території України,

– мовиться у повідомленні.

У документі прописані засади фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву. Крім того, законопроєкт передбачатиме забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ.

У пояснювальній записці зазначили, що закон повинен розбудувати потужну територіальну оборону та створити рух опору. Вони, разом з підготовкою громадян України до захисту держави, формують систему національного спротиву.

Зверніть увагу! Фінансувати національний спротив будуть з державного та місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законом джерел.