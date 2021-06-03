Бойцы-добровольцы в санкционном списке СНБО: в Раде проведут закрытое заседание

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности проведет закрытое заседание, на котором заслушает доклад МВД. Темой встречи станет вопрос о включении бойцов добровольческого батальона имени Шейха Мансура в санкционные списки СНБО.

Нардеп Александра Устинова заявила, что "правоохранительный комитет проведет закрытое заседание и заслушает МВД по включению бойцов добровольческого батальона имени Шейха Мансура к санкционным спискам СНБО".

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На заседании правоохранительного комитета приняли решение провести закрытое заседание комитета, где депутаты заслушают руководство МВД и Нацполиции,

– заявила политик.

По словам Устиновой, "в эти органы также будут направлены запросы, чтобы узнать: на каких основаниях бойцы добровольческого батальона имени Шейха Мансура были внесены в санкционные списки СНБО, как будто "воры в законе".

"Хотим напомнить, что ранее на заседаниях комитета декларировалось, что в Украине сейчас всего около 30 воров в законе, однако в санкционных списках почему-то оказалось 550 человек", – отметила нардеп.

Устинова отметила: "наряду с "ворами в законе" в списках СНБО также, внезапно, оказались защитники Украины – бойцы-добровольцы и даже начальник штаба батальона, которые принимали участие в боях за Широкино, защищая нас от русских оккупантов".

"Это целенаправленная диверсия со стороны России: сначала пытались дискредитировать волонтеров и военных по делу Шеремета, теперь пытаются сделать то же самое с добробатами", – сообщила политик.

Нардеп обратила внимание, что "так называемые "воры в законе", должны покинуть территорию Украины. А нужно это, чтобы впоследствии выдать бойцов Кремлю: где их, как минимум, надолго посадят, а как максимум – запытают за защиту нашего государства".

Заявление Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем телеграм-канале обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть на заседании СНБО исключения бойцов добровольческого батальона им. Шейха Мансура из списка санкций.

Политик подчеркнул, что "24 мая решением СНБО были введены санкции против 4 добровольцев этого батальона".

"Проблема в том, что из-за санкций их могут депортировать с территории Украины, что для участников батальона, которые воевали за независимость Ичкерии, фактически несет прямую угрозу жизни. Уже случались прецеденты, когда таких лиц депортировали в Россию и позже их убивали", – отметил Гончаренко.

Кроме того, Гончаренко сообщил, что "в Верховной Раде примерно 100 народных депутатов вышли к трибуне в поддержку выступления Ахтема Чийгоза и Андрея Шараскина о позорной ситуации с бойцами добровольческого батальона им. Шейха Мансура в санкционным спискам".