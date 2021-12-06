Комитет рекомендовал Раде поддержать отставку главы Фонда госимущества

6 декабря 2021 , 18:44
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проект постановления

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. В ноябре чиновник заявил, что увольняется.

Заключение комитета добавили к проекту постановления об увольнении Сенниченко. Его зарегистрировали в Раде 3 декабря.

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По результатам рассмотрения народные депутаты-члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины уволить Сенниченко Дмитрия Владимировича с занимаемой должности председателя Фонда государственного имущества,
 –  говорится в заключении.

Главное об освобождении Сенниченко

  • СМИ писали, что глава госимущества уходит в отставку еще 16 ноября.
  • Уже 18 ноября политик подтвердил, что уходит с должности. Он подчеркнул: это его личное желание. По его словам, в течение 2 лет Фонд "сильно изменился и имеет постоянство, имеет новые процессы".
  • Однако в "НВ Бизнес" предполагали, что причина отставки Сенниченко другая. Мол, президент Владимир Зеленский недоволен тем, что избиратели плохо воспринимают приватизацию.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль был убежден, что Сенниченко таки сам решил уходить в отставку. По словам чиновника, "сенсационных вещей" здесь нет.
Обратите внимание! Сенниченко стал главой Фонда 19 сентября 2019 года. Перед тем он работал директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой Укрпочты, а также руководящим директором Jones Lang LaSalle в Украине.

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Автор: Ольга Музика