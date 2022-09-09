На время действия военного положения, которое продлили до 21 ноября, в Киеве ввели скидки на оплату коммунальных услуг. Более того, кто-то сможет не только сэкономить, но и не платить вообще. Рассказываем, кого это касается.

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Кто сможет сэкономить на коммуналке

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что наше государство вот уже более полугода живет в условиях военного положения. В этой связи он отметил важность установления дополнительных социальных гарантий для граждан. Также он добавил, что необходимо уменьшить финансовую нагрузку как для определенных категорий населения, так и для субъектов хозяйствования.

В связи с агрессивными наступательными действиями российской федерации и активизацией ракетных ударов в Украине тысячи человек пострадали от войны, их дома и имущество повреждены или разрушены. А социальные незащищенные категории населения оказались в тяжелом материальном положении,

– подчеркнул он.

Витренко также отметил, что множество учреждений и организаций разместили на собственной территории:

вынужденно перемещенных лиц,

регулярные части ВСУ,

Национальную гвардию,

ТрО.

Кроме того, они снабжали вышеперечисленные категории питанием.

Сколько удастся сэкономить на коммуналке

Решение, принятое в Киевском городском совете, предусматривает либо полную или частичную отмену начисления коммуналки. Речь идет об оплате за обслуживание придомовой территории, вывозе мусора, поставках и отводе воды. Если подробнее, то скидки будут следующими:

100% для пострадавших во время российско-украинской войны;

50% для учреждений и организаций, на своих жилых площадях размещающих ВПЛ, личный состав ТрО, ВСУ, Нацгвардии;

50% для учреждений и организаций, работающих в сфере общественного питания и кормящих на волонтерских началах незащищенные слои населения, личный состав ТРО, ВСУ, Нацгвардии.

30% на все коммунальные платежи для социально незащищенных слоев населения Киева.

Если у вас накопились долги за коммунальные услуги, то во время военного положения их не имеют права взимать. Но как только его действие закончится, то рассчитаться с ними нужно будет как можно скорее. В противном случае вас может ожидать арест счетов, взыскание средств через суд, а также попадание в реестр должников.

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