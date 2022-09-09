На час дії воєнного стану, який продовжили до 21 листопада, у Києві запровадили знижки на оплату комунальних послуг. Ба більше, хтось зможе не лише зекономити, а й не платити взагалі. Розповідаємо, кого це стосуватиметься.

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Хто зможе зекономити на комуналці

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко зазначив, що наша держава ось уже понад пів року живе в умовах воєнного стану. У зв'язку з цим він наголосив на важливості встановлення додаткових соціальних гарантів для громадян. Також він додав, що необхідно зменшити фінансове навантаження як для певних категорій населення, так і суб'єктів господарювання.

У зв'язку з агресивними наступальними діями російської федерації та активізацією ракетних ударів в Україні тисячі людей постраждали від війни, їхні будинки та майно пошкоджено або зруйновано. А соціальні незахищені категорії населення опинились у скрутному матеріальному становищі,

– наголосив він.

Вітренко також зауважив, що безліч установ і організацій розмістили на власній території:

вимушено переміщених осіб,

регулярні частини ЗСУ,

Національну гвардію,

ТрО.

Крім того, вони забезпечували вищеперелічені категорії харчуванням.

Скільки вдасться заощадити на комуналці

Рішення, яке ухвалили у Київській міській раді, передбачає або повне або часткове скасування нарахування комуналки. Мовиться про оплату за обслуговування прибудинкової території, вивіз сміття, постачання та відведення води. Якщо детальніше, то знижки будуть такими:

100% для тих, хто постраждав під час російсько-української війни;

50% для установ і організацій, які на своїх житлових площах розміщують ВПО, особовий склад ТрО, ЗСУ, Нацгвардії;

50% для установ і організацій, які працюють у сфері громадського харчування та годують на волонтерських засадах незахищені верстви населення, особовий склад ТрО, ЗСУ, Нацгвардії.

30% на всі комунальні платежі для соціально-незахищених верств населення Києва.

Якщо у вас таки накопичилися борги за комунальні послуги, то під час воєнного стану їх не мають права стягувати. Але щойно його дія закінчиться, то розрахуватися з ними потрібно буде якомога швидше. В іншому випадку на вас може очікувати арешт рахунків, стягнення коштів через суд, а також потрапляння до реєстру боржників.

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