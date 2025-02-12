Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что для завершения войны Трамп хочет, чтобы Украина также пошла на определенные уступки. Между тем Кремль пытается сделать все, чтобы уступки нашей страны были как можно большими.

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Команды Трампа и Путина активно коммуницируют

По словам руководителя, Трамп лично уже имел телефонный разговор с Путиным, но, безусловно, активно контактируют и их команды. Об этом свидетельствует обмен пленными, американца Марка Фогеля освободили из российской тюрьмы. В то же время неизвестно, кого в рамках этого обмена США отдали России.

Путин и Трамп не будут встречаться, чтобы поговорить и пойти думать, что делать дальше. Должны понимать, что переговорные процессы так не происходят. Работают команды, представители президенте, затем руководители соответствующих ведомств,

– пояснил он.

Клочок заметил, что Трамп имеет целью завершить войну, но его условия Украине могут не понравиться. США хочет, чтобы гарантии безопасности нашей стране предоставила Европа, одновременно Трамп заинтересовался украинскими редкоземельными металлами в обмен на американскую военную помощь.

Заметьте! Спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что готовит несколько планов по прекращению войны в Украине, чтобы потом представить их Трампу. Только после этого президент США лично сообщит детали.

Руководитель отметил, что Украина ставит максималистские цели по завершению войны абсолютно справедливо – возвращение к границам 1991 года, выплата репараций и привлечение к уголовной ответственности военных преступников.

Однако позиция команды Трампа сейчас другая – уступить должны обе стороны. А интенсификация обстрелов Украины связана с тем, что силовым способом продемонстрировать Трампу и Украине, что уступки со стороны Украины должны быть как можно больше,

– подчеркнул он.

Недавно Зеленский сообщил об идее по обмену территориями. По мнению Клочко, реакция Кремля на слова президента свидетельствует о наличии переговорного процесса – ранее он был кулуарным, теперь переходит в публичное пространство. В то же время маловероятно. что Россия согласится на такой обмен, ведь это станет для нее сильным ударом.