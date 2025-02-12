Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що для завершення війни Трамп хоче, аби Україна також пішла на певні поступки. Тим часом Кремль намагається зробити все, щоб поступки нашої країни були якомога більшими.

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Команди Трампа та Путіна активно комунікують

За словами керівника, Трамп особисто вже мав телефонну розмову з Путіним, але, безумовно, активно контактують і їхні команди. Про це свідчить обмін полоненими, американця Марка Фогеля звільнили з російської в'язниці. Водночас невідомо, кого в рамках цього обміну США віддали Росії.

Путін і Трамп не будуть зустрічатись, щоб поговорити і піти думати, що робити далі. Маємо розуміти, що переговорні процеси так не відбуваються. Працюють команди, представники президенті, потім очільники відповідних відомств,

– пояснив він.

Клочок зауважив, що Трамп має на меті завершити війну, але його умови Україні можуть не сподобатись. США хоче, щоб гарантії безпеки нашій країні надала Європа, водночас Трамп зацікавився українськими рідкоземельними металами в обмін на американську військову допомогу.

Зауважте! Спецпредставник з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що готує кілька планів щодо припинення війни в Україні, аби потім представити їх Трампу. Лише після цього президент США особисто повідомить деталі.

Керівник зазначив, що Україна ставить максималістські цілі щодо завершення війни абсолютно справедливо – повернення до кордонів 1991 року, виплата репарацій і притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців.

Однак позиція команди Трампа зараз інша – поступитись мають обидві сторони. А інтенсифікація обстрілів України пов'язана з тим, що в силовий спосіб продемонструвати Трампу та Україні, що поступки збоку України мають бути якомога більші,

– наголосив він.

Нещодавно Зеленський повідомив про ідею щодо обміну територіями. На думку Клочка, реакція Кремля на слова президента свідчить про наявність переговорного процесу – раніше він був кулуарним, тепер переходить у публічний простір. Водночас малоймовірно. що Росія погодиться на такий обмін, адже це стане для неї сильним ударом.