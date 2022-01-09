Коммунисты в Госдуме России подготовили документ о признании боевиков на Донбассе

В российской Госдуме планируют признать боевиков на Донбассе. Такую инициативу взяли на себя коммунисты, которые являются вторыми по численности после депутатов путинской "Единой России".

Соответствующий законопроект анонсировал секретарь российской компартии Казбек Тайсаев в интервью пропагандистскому телеграм-каналу.

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Казбек Тайсаев заявил, что проект закона о признании боевиков на Донбассе уже зарегистрировали и его планируют в ближайшее время принять. Секретарь коммунистов подчеркнул, что Россия будет легализировать своих боевиков на украинской территории так, как сделала это с территориями Грузии – Южной Осетией и Абхазией.

Я уверен, что в ближайшее время мы можем реализовать эту задачу (признание боевиков, – 24 канал),

– заявил Тайсаев.

Кроме того, российский коммунист повторил традиционные мантры российской пропаганды о мифических "фашистах" в Украине, которые якобы "не хотят мира на Донбассе" и традиционно обвинил нашу страну в несоблюдении минских соглашений.

Другие странные заявления российских депутатов

Первые дни 2022 года стали "плодовитыми" для российских депутатов в сфере странных заявлений. Особенно политики из Госдумы отметились комментариями протестов в Казахстане.

Например, депутат от путинской "Единой России" Султан Хамзаев уже успел предложить провести референдум за присоединение Казахстана к России.

Его коллега по партии Олег Матвейчев пошел еще дальше. Он призвал насиловать жен казахских предпринимателей, которым не нравится действующая власть страны.

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