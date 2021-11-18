Комната с детьми обогревалась печкой: детали ужасной трагедии в Хмельницкой области

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства жуткого пожара в Хмельницкой области. В огне погибли 4 детей.

Детали трагедии

Пресс-служба полиции сообщила, что жертвами пожара стали двое мальчиков (5 и 2 лет) и две девочки (6 лет и 7 месяцев). Их родители не пострадали.

Заметьте В Хмельницкой области в огне погибли 4 маленьких детей

Сейчас установлено, что возгорание произошло в той комнате, где спали дети. Родители, которые находились в соседней комнате, не пострадали,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печки, которая отапливала комнату. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

В село семья переехала 2 года назад

В село Медисовку, где произошла трагедия, семья переехала более 2 лет назад.

Сергей Гамалий – председатель Хмельницкой ОГА рассказал, что родители малышей не находились в сложных жизненных обстоятельствах. Мама заботилась о детках, а у папы были временные подработки. Иногда за мужчиной замечали единичные случаи злоупотреблением алкоголем.

Супруги держали небольшое хозяйство: имели коров и поросят. В селе – безработица, но родители старались дать своим детям достойный уровень жизни. Помогала внукам также бабушка по папиной линии.

Родители смотрели телевизор, дети спали в соседней комнате

В день трагедии мама была с детьми дома, а папа ушел в лес. Впоследствии мужчина выпил с друзьями, а затем вернулся домой. Супруги смотрели телевизор, дети спали в соседней комнате.

Начальник полиции Области Руслан Герасимчук рассказал, что комнату отапливали печкой.

Не выключая телевизор, супруги уснули. Однако через некоторое время мужчину разбудил запах дыма. Папа бросился к детям и вынес малышей на двор. Однако спасать их было поздно.

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В областной прокуратуре убеждены: к трагедии привело легкомысленное отношение родителей к своим обязанностям.

"Дети находились в небольшой комнате, отдельной от той, где проживали муж с женой, и в этой комнате была открытая печка, от которой шло тепло и соответственно в дальнейшем началось возгорание комнаты", – говорится в сообщении.

Сообщение полиции Хмельницкой области:

В Хмельницкой области полицейские устанавливают причины и обстоятельства пожара, в котором погибли четверо малолетних детей

В результате возгорания погибли двое мальчиков 5 и 2 лет и две девочки в возрасте 6 лет и 7 месяцев. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления. По данному факту следователи открыли два уголовных производства и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пожар произошел вчера, 17 ноября, около 20.30 часов в селе Медисовка Теофипольской территориальной общины. Возгорание ликвидировали хозяева дома еще до приезда спасателей, однако, к сожалению, спасти четверых детей супругов не удалось — двое мальчиков и две девочки погибли.

Сейчас установлено, что возгорание произошло в той комнате, где спали дети. Родители, которые находились в соседней комнате, не пострадали.

На месте происшествия продолжают работать следователи, эксперты и прокуроры.

По данному факту открыто два уголовных производства – по части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что привело к гибели людей) и статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования установлен целый ряд экспертиз. Правоохранители работают над установлением всех причин и обстоятельств, которые привели к трагедии.