Деталі трагедії

Пресслужба поліції повідомила, що жертвами пожежі стали двоє хлопчиків (5 та 2 років) та двоє дівчаток (6 років та 7 місяців). Їхні батьки не постраждали.

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Наразі встановлено, що займання сталося в тій кімнаті, де спали діти. Батьки, які перебували у сусідній кімнаті, не постраждали,

– мовиться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною пожежі стала несправність пічки, яка опалювала кімнату. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

До села сім'я переїхала 2 роки тому

У село Медисівку, де сталася трагедія, сім'я переїхала понад 2 роки тому.

Сергій Гамалій – голова Хмельницької ОДА – розповів, що батьки малюків не перебували у складних життєвих обставинах. Мама піклувалася про діток, а тато мав тимчасові підробітки. Іноді за чоловіком помічали поодинокі випадки зловживанням алкоголем.

Подружжя тримало невелике господарство: мали корів та поросят. У селі – безробіття, але батьки старалися дати своїм дітям гідний рівень життя. Допомагала онукам також бабуся по татовій лінії.

Батьки дивилося телевізор, діти спали у сусідній кімнаті

У день трагедії мама була з дітьми вдома, а тато пішов до лісу. Згодом чоловік випив з друзями, а тоді повернувся додому. Подружжя дивилося телевізор, діти спали у сусідній кімнаті.

Начальник поліції Хмельниччини Руслан Герасимчук розповів, що кімнату опалювали грубкою.

Не вимикаючи телевізор, подружжя заснуло. Однак через певний час чоловіка розбудив запах диму. Тато кинувся до дітей й повиносив малюків на подвір'я. Однак рятувати їх було запізно.

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В обласній прокуратурі переконані: до трагедії призвело легковажне відношення батьків до своїх обов'язків.

"Діти перебували в невеличкій кімнаті, окремій від тої, де проживали чоловік з жінкою, і в цій кімнаті була відкрита пічка, від якої йшло тепло і відповідно у подальшому розпочалось займання кімнати", – мовиться у повідомленні.

Допис Поліції Хмельницької області:

На Хмельниччині поліцейські встановлюють причини та обставини пожежі, у якій загинуло четверо малолітніх дітей

У результаті займання загинуло двоє хлопчиків 5 і 2 років та дві дівчинки віком 6 років та 7 місяців. Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення. За даним фактом слідчі відкрили два кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини події.

Пожежа сталася вчора, 17 листопада, близько 20.30 години в селі Медисівка Теофіпольської територіальної громади. Займання ліквідували господарі будинку ще до приїзду рятувальників, проте, на жаль, врятувати чотирьох дітей подружжя не вдалося — двоє хлопчиків і двоє дівчаток загинули.

Наразі встановлено, що займання сталося в тій кімнаті, де спали діти. Батьки, які перебували у сусідній кімнаті, не постраждали.

На місці події продовжують працювати слідчі, експерти та прокурори.

За даним фактом відкрито два кримінальні провадження – за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей) та статті 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування встановлено цілий ряд експертиз. Правоохоронці працюють над встановленням усіх причин та обставин, що призвели до трагедії.