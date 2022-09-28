Об этом сказал 24 каналу антикризисный и репутационный советник Сергей Биденко. По его словам, придет время, когда будут делать сверку по поводу того, где были компании и как они действовали во время войны россии против Украины.

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Когда компании почувствуют убытки из-за работы в россии

Биденко отметил, что компании, которые продолжают вести бизнес в россии, уже потеряли многое и они сейчас закрывают свои магазины.

Я уверен, что в конкурентной среде Metro, Leroy Merlin, которая якобы сейчас продолжает давить на украинских сотрудников, "Ашан" – они еще свое получат от украинцев,

– сказал антикризисный и репутационный советник.

Ведь, заметил он, придет время, когда будут делать сверку по поводу того, где были компании и как они действовали во время войны россии против Украины.

Какие потери понесут компании, оставшиеся в россии: смотрите видео

Долго ли компании будут нести репутационные потери

Биденко считает, что говорится о некой включившейся пирамиде, которую будет очень трудно свергнуть снова.

Поэтому, я думаю, что после завершения войны на возобновление бизнеса в россии может уйти до 10 лет в тех объемах, в которых они были,

– отметил он.

В то же время антикризисный и репутационный советник уверен, что у Украины будет безумная поддержка и все будет восстанавливаться гораздо быстрее.

Что известно о бизнесе, который продолжает работать в россии

С 24 февраля многие международные компании заявили о своем выходе или ограничении деятельности на территории россии на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Тем не менее, ряд таких заявлений все еще остается на уровне лишь официальных сообщений.

Несмотря на войну между Украиной и рф и многочисленные санкции, введенные против российских компаний в Украине, многие украинские компании остаются связанными со страной-агрессором. К тому же связь сохраняется зеркально.

Американская компания Imperva, работающая в сфере киберзащиты, предоставляя облачные услуги, должна была уйти с российского рынка еще в марте. Оказалось, что сейчас сервисами Imperva удачно пользуются сотки русских бизнесов.

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