Про це сказав 24 каналу антикризовий та репутаційний радник Сергій Біденко. За його словами, настане час, коли будуть робити звірку щодо того, де були компанії та як вони діяли під час війни росії проти України.

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Коли компанії відчують збитки через роботу в росії

Біденко зазначив, що компанії, які продовжують вести бізнес у росії, уже втратили багато й вони зараз закривають свої магазини.

Я впевнений, що в конкурентному середовищі Metro, Leroy Merlin, який нібито зараз продовжує тиснути на українських співробітників, "Ашан" – вони ще своє отримають від українців,

– сказав антикризовий та репутаційний радник.

Адже, зауважив він, настане час, коли будуть робити звірку щодо того, де були компанії та як вони діяли під час війни росії проти України.

Яких втрат зазнають компанії, які залишилися в росії: дивіться відео

Чи довго компанії зазнаватимуть репутаційних втрат

Біденко вважає, що мовиться про таку собі піраміду, яка вже включилася і яку буде дуже важко повалити знову.

Тому, я думаю, що після завершення війни на відновлення бізнесу в росії може піти до 10 років у тих обсягах, в яких вони були,

– зазначив він.

Водночас антикризовий та репутаційний радник певен, що, Україна матиме шалену підтримку й усе буде відновлюватися набагато швидше.

Що відомо про бізнес, який продовжує працювати в росії

З 24 лютого чимало міжнародних компаній заявили про свій вихід або обмеження діяльності на території росії на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Проте низка таких заяв усе ще залишається на рівні лише офіційних повідомлень.

Попри війну між Україною та росією та численні санкції, запроваджені проти російських компаній в Україні, багато українських компаній залишаються пов'язаними з країною-агресоркою. До того ж зв'язок зберігається дзеркально.

Американська компанія Imperva, яка працює у сфері кіберзахисту надаючи хмарні послуги, мала піти з російського ринку ще у березні. Виявилося, що сьогодні сервісами Imperva успішно користуються сотні російських бізнесів.

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