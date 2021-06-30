Компания ASUS прекратила сотрудничество с киевской блогершей, которая выбирала РФ вместо Украины

30 июня 2021 , 10:13
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телеграм Сергея Стерненко

Компания ASUS прекратила сотрудничество со скандальной блогершей Таисией Онацкой, которая выбрала Россию вместо Украины. Впоследствии девушка поблагодарила за поддержку россиян, которые приглашали ее переехать в страну-агрессор.

Активист Сергей Стерненко заявил, что "вчера вечером я написал о том, что компания ASUS сотрудничает с пророссийской блогершей di.rubens, она же Таисия Маламан".

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"Напомню, ранее Таисия на площади Независимости между Россией и Украиной выбирала оккупантов, а когда об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, то она вместо извинений попыталась начать его травить", – заявил Стерненко.

Кроме того, активист напомнил: одиозная блогерша "благодарила ОПЗЖ и канал 112 за поддержку".

Стерненко заметил, что "ошибаться может любой, но важно то, как ты на ошибку реагируешь".

Asus отреагировали правильно, и уже через пару часов сообщили мне, что сотрудничество с Таисией прекратили. За что им уважение и благодарность! Ответственный бизнес это круто,
– отметил Стерненко.

Скандал с блогершей Онацкой

  • Таисия Онацкая – украинская тиктокерша, известная под ником di.rubens.
  • Она попала в базу "Миротворца" из-за видео, снятое на аллее Небесной Сотни. В ролике Онацкая выбирала между Украиной и Россией. Девушка выбрала страну-оккупанта и засмеялась.
  • На скандальное видео внимание общества обратил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
  • От сотрудничества с блогершей сразу отказалась сеть "Алло".
  • Впоследствии Онацкая заявила, что ей якобы угрожают физической расправой. Девушка даже показательно обратилась к главе МВД Украины Арсену Авакову.
Автор: Мар'яна Бекало