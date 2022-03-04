Компания Boeing выделит 2 миллиона долларов для помощи Украине: куда пойдут деньги
Источник:Reuters
Циническая война России против Украины повергла в шок весь мир. Захватчики получают достойный отпор, в то время как мировое сообщество все больше поддерживает Украину.
Одна из самых крупных аэрокосмических компаний мира Boeing заявила, что поддержит Украину.
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Boeing поможет Украине
Речь идет о пакете экстренной помощи стоимостью 2 миллиона долларов для поддержки гуманитарного направления в Украине. Пожертвование американской компании включает в себя 1 миллион долларов для организации CARE. Главная цель – помочь в распространении продуктов, воды и гигиенических наборов.
Еще 500 тысяч долларов получит Американский Красный Крест. Кроме того, производитель самолетов сообщил о приостановке поставок запчастей, технического оборудования и технической поддержке для российских авиакомпаний. Компания Boeing также приостановила основные операции в Москве и временно закрыла офис в Киеве.