Кому-то война, а у кого-то папа – спикер Путина: фирма дочери Пескова за год увеличила выручку

Компания дочери спикера Путина Дмитрия Пескова увеличила выручку в 70 раз в год. Ее главные клиенты – правительство Москвы, Минпромторг и другие государственные структуры государства-агрессорки.

Компания Centrum Moscow, принадлежащая Елизавете Песковой, в 2022 году заработала рекордные 137 миллионов рублей.

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Доход вырос в 70 раз

Доход в 137 миллионов рублей указан в финансовой отчетности фирмы. Этот показатель в 70 раз превышает уровень выручки за 2021 год – 1,9 миллиона рублей.

Так, ранее компания Писковой зарабатывала несколько сот тысяч рублей в год. В 2022 году фирма впервые показала прибыль – 24 миллиона рублей. Перед этим результаты были либо убыточными, либо нулевыми.

Что известно о фирме Песковой

Centrum Moscow был открыт в 2004 году, но компания стала активной в последние годы. Среди клиентов – "папы друзья". В частности, Минпромторг, Минсельхоз, правительство Москвы, Росрыболовство и другие госструктуры.

Компания занимается проектированием и созданием выставочных пространств и экспозиций. В частности, фирма оформляла экспозицию "Сделано в России".

При этом Пескова владеет 30% компании, еще 70% — Евгений Литвинов, занимающий должность гендиректора фирмы.