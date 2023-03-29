Компанія Centrum Moscow, яка належить Єлизаветі Пєсковій, у 2022 році заробила рекордні 137 мільйонів рублів.

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Дохід виріс у 70 разів

Дохід у 137 мільйонів рублів зазначений у фінансовій звітності фірми. Цей показник у 70 разів перевищує рівень виручки за 2021 рік – 1,9 мільйона рублів.

Так, раніше компанія Піскової заробляла кілька сотень тисяч рублів на рік. У 2022 році фірма вперше показала прибуток – 24 мільйони рублів. Перед цим результати були або збитковими або нульовими.

Що відомо про фірму Пєскової

Centrum Moscow відкрили у 2004 році, але компанія стала активною останніми роками. Серед клієнтів – "татові друзі". Зокрема, Мінпромторг, Мінсільгосп, уряд Москви, Росриболовство та інші держструктури.

Компанія займається проєктуванням та створенням виставкових просторів та експозицій. Зокрема, фірма оформляла експозицію "Зроблено у Росії".

При цьому, Пєскова володіє 30% компанії, ще 70% — Євген Литвинов, який обіймає посаду гендиректора фірми.

Зверніть увагу! На початку повномасштабного вторгнення Росії США ввели санкції проти родини Пєскова, зокрема, його дітей. Тоді Єлизавета обурювалась, мовляв, це несправедливо. Коли окупанти обстрілювали українські міста, вона бідкалась, що тепер не зможе подорожувати.