Компания Google прекратила лицензирование смартфонов в России, – СМИ

Российские компании не смогут выпускать Android-смартфоны для собственного рынка. Все потому, что в Google решили прекратить лицензирование этих гаджетов в стране-агрессоре.

Известно, что Google 23 марта начала закрывать проекты компаний в России. Это коснулось также выпуска собственных смартфонов на базе операционной системы Android, передают РосСМИ. Следовательно, в стране-агрессоре вынуждены искать альтернативу.

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Россия повторяет путь Huawei

Российские компании, в частности BQ, получили от Google сообщение с таким текстом:

Законодательство США об экспорте запрещает предоставление услуг России, а также экспорт, реэкспорт или передачу в Россию программного обеспечения и технологий американского происхождения.

То же самое в свое время уже проходил Huawei, которого из-за санкций лишили доступа к сервисам Google. Китайскому производителю пришлось создавать собственную операционную систему Harmony OS.

Пока известно о двух российских компаниях, у которых прекратилось лицензирование смартфонов. Работа над проектами отменена Google.

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В России могут отключить сервисы Google.

Как отмечает в РосСМИ генеральный директор BQ Владимир Пузнов, новые смартфоны будут выпускать без сервисов Google. Он свято убежден, что отзыв лицензии коснется не только российских, но и мировых производителей. Мол, с течением времени все услуги Google в России могут быть отключены.

Официальной информации от Google пока не поступало. Мы предполагаем, что это произойдет так же внезапно, как и остановка лицензирования,

– сказал он одному из изданий.

Теперь российские компании, занимающиеся выпуском смартфонов, могут переходить на Harmony OS от Huawei. К слову, тот самый смартфон AYYA, которым так кичились в России, работает на базе Android. Так что очень скоро и их выпускать будет сложнее.

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