12 миллионов гривен для Минобороны: суд обязал компанию Гринкевичей выплатить штрафы

Компания "Трейд Лайнс Ритейл", связанная с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, должна уплатить Министерству обороны почти 12 миллионов гривен штрафных санкций. Также суд признал недействительными ряд дополнительных соглашений, заключенных с министерством в течение этого года.

Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Винницкой области, и на него еще может быть подана апелляция, пишет 24 Канал.

Какое решение принял суд в отношении компании Гринкевичей?

В решении суда указано шесть договоров, которые были заключены в начале 2023 года между Минобороны и компанией "Трейд Лайнс Ритейл". Хотя эти соглашения отсутствуют в системе Prozorro, их номера позволяют идентифицировать именно те контракты, о которых говорилось в отчете Расчетной палаты. Тогда стало известно, что компания не выполнила сроки поставки вещевого имущества – курток, рубашек, штанов, летних костюмов и кальсонов на общую сумму более 500 миллионов гривен.

Известно, что договоры с "Трейд Лайнс Ритейл" действовали до конца 2023 года и предусматривали штрафы за просрочку – 0,1% от стоимости товара за каждый день задержки, а если задержка превышала 30 дней, дополнительно начисляли 7% от стоимости не вовремя поставленного товара.

Кроме того, в течение года заключались дополнительные соглашения, которые продолжали сроки поставки. Основаниями для этого были выводы Винницкой торгово-промышленной палаты о последствиях землетрясения в Турции и аварии на производственных линиях двух турецких поставщиков.

Прокурор отметил, что заключенные договоры не предусматривали возможности изменять сроки поставки, поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием признать дополнительные соглашения недействительными. Кроме того, землетрясение в Турции, который упоминался выше произошел 6 февраля 2023, то есть до подписания основных договоров 23 февраля, поэтому компания должна была учесть возможные риски.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, впрочем решил уменьшить штрафные санкции вдвое – с 24 миллионов гривен до 12 миллионов гривен, чтобы обеспечить "баланс интересов сторон" и соблюсти принципы справедливости. Кроме того, компания "Трейд Лайнс Ритейл" выполнила поставку заказанного товара.

В то же время на такое решение Винницкого суда еще могу быть подана апелляция.

Что известно о "Трейд Лайнс Ритейл"?