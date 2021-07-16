"Корпоративная культура": компания не взяла девушку на работу из-за украинского языка

В Киеве эйчар компании Columb Trade отказала девушке в трудоустройстве из-за того, что она разговаривает исключительно на украинском языке. Деталями инцидента на своем ютуб-канале поделилась блогерша с ником Zamist Krovi.

Блогерша рассказала, что этот инцидент произошел с ее знакомой. Девушка, которой отказали в трудоустройстве, – магистратур, психолог с дипломом КНУ имени Тараса Шевченко. Кроме того, она уже имеет несколько лет стажа.

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Во время телефонного разговора девушка спросила эйчара, является ли причиной отказа то, что ее речь не соответствует корпоративным требованиям фирмы.

Это даже не отказ. Вам будет некомфортно в среде. У нас так, корпоративная культура. Мы все на русском общаемся,

– ответила эйчар.

Затем она также заявила, что основатель фирмы – белорус, который якобы не понимает украинского языка.

Блогершу Zamist Krovi заинтересовало, не является ли он – сторонником режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и "русского мира".

"Киев. 7-й год войны с Россией. Притеснения украиноязычных. Пренебрежения к украинскому языку от компании Columb Trade", – подводит итог блогерша.



Девушке отказали в трудоустройстве из-за украинского языка / Скриншот 24 канала

Реакция украинцев

Украинцев этот инцидент возмутил. Под видео они оставили много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Это такой абсурд: украинцу нужно бороться за право разговаривать на украинском в Украине";

"Горжусь тем, что у нас есть такие девушки с правильными взглядами и общественной позицией";

"Но на самом деле такое часто, особенно в Киеве, относительно работ, многие компании переехали из тех регионов и разговаривают на московском. Это вопрос не очень обсуждают на собеседованиях, но он есть. Даже если ты попал в такой коллектив, тебя будут воспринимать белой вороной и так далее по списку".

Отказали в работе, потому что разговаривает на украинском: смотрите видео