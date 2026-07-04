Скандал вокруг поставщика снарядов PHU Lechmar: в НАБУ сделали заявление

Польская компания PHU Lechmar уже несколько лет поставляет боеприпасы в Украину. 17 июня соучредитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что в отношении компании ведется расследование НАБУ в связи с возможной коррупцией с участием украинских клиентов.

В ответ на эти обвинения адвокат компании направил в НАБУ официальный запрос с просьбой подтвердить, действительно ли возбуждено уголовное дело против PHU Lechmar. Каким был ответ агентства, выяснил INNPoland.pl.

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Находится ли PHU Lechmar под следствием НАБУ?

В комментарии изданию пресс-секретарь PHU Lechmar Каролина Сюдила процитировала ответ НАБУ на запрос компании.

В письме от 26 июня 2026 года за подписью исполняющего обязанности директора правления Бюро Геннадия Головацкого НАБУ четко заявило, что уголовное производство против компании не ведется.

В PHU Lechmar отметили, что сообщения о расследовании появились на фоне других публикаций, в которых ставятся под сомнение условия и стоимость контрактов на поставку боеприпасов в Украину.

Компания заверила, что все контракты были выполнены в полном объеме. Также она готова к любым проверкам, в том числе антикоррупционным.

С чего разгорелся скандал?

В середине июня PHU Lechmar сообщила, что полностью и своевременно выполнила контракт с Государственной пограничной службой Украины на поставку боеприпасов на сумму 23 миллиарда гривен.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко подтвердил , что контракт выполнен. По его словам, снаряды поставлены в полном объеме и переданы ВСУ по одной из самых низких цен.

Тогда глава ЦПК Виталий Шабунин написал в соцсетях, что на самом деле от ГПСУ компания Lechmar получила не 23 миллиарда гривен, а не менее 80 миллиардов гривен.

Кроме того, Шабунин утверждает, что за боеприпасы по контракту ГПСУ переплатила 10 – 15 % от стоимости. По его словам, цена была выше не только рыночной, но и той, которую за аналогичные боеприпасы платили другие государственные заказчики. Именно это, как утверждает глава ЦПК, и стало предметом расследования НАБУ.