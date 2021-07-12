Socar опровергла свое "приобретение" сети АЗС Glusco
12 июля 2021 , 13:44Читати новину українською
Источник:пресс-служба Socar
Компания Socar заявила, что не покупала сеть АЗК Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком. А информация о факте покупки не соответствует действительности.
Такое заявление сделало руководство государственной нефтяной компании Азербайджана Socar.
Важно Азербайджанская SOCAR купила сеть заправок Glusco, которую связывают с Медведчуком, – СМИ
Других деталей в Socar не сообщили.
Последние сообщения СМИ о приобретении Socar АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности,
– говорится в сообщении.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о "якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Виктору Медведчуку, одной из коммерческих структур", является неправдивой.
Что известно о сети АЗС Glusco?
Она сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сеть насчитывает 126 АЗС и 6 нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". Владелец Glusco – Нисан Моисеев, друг народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.