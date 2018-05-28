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Компания AMD готовит обновление линейки настольных процессоров Ryzen

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AMD готовит обновление линейки настольных процессоров Ryzen
AMD готовит обновление линейки настольных процессоров Ryzen / playground

Компания AMD объявила о дальнейшем развитии линейки настольных процессоров Ryzen. В частности, следующее поколение чипов на базе архитектуры Zen 2 получит уже до 16 ядер вместо 8, которые есть сейчас. Также производитель планирует освоить 3-нанометровый техпроцесс.

Об этом сообщает wccftech.

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Ранее уже стало известно о планах AMD на ближайшие два года. В первой половине 2019-го компания выпустит третье поколение чипов Ryzen на архитектуре Zen 2 с использованием 7-нм техпроцесса. Согласно новым данным, они будут включать по 12-16 ядер, тогда как процессоры актуальной 2000 серии имеют по 6-8 ядер.

Вместе с ними выйдут материнские платы 500 серии. Еще через год дебютирует четвертое поколение Ryzen на базе улучшенного 7-нм техпроцесса, однако чипы станут лишь небольшим обновлением предшественников.

AMD готує оновлення лінійки Ryzen
AMD готовит обновление линейки Ryzen

По поводу Zen 4 пока нет никаких конкретных данных. Некоторые источники утверждают, что AMD пропустит эту серию, как и 5-нм техпроцесс. Вместо этого компания сразу перейдет к процессорам на архитектуре Zen 5, выполненным по 3-нм технологии.

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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