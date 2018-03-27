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Компания Apple официально представила свой самый доступный iPad: фото и видео

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Apple представила новый iPad
Apple представила новый iPad / akket.com

27 марта в ходе презентации в Чикаго компания Apple официально представила свой новый бюджетный планшет iPad 9.7 (2018). Он имеет поддержку стилуса Pencil, который ранее был совместим только с планшетными компьютерами из модельного ряда iPad Pro.

Об этом пишет akket.com.

В компании заверили, что это "самый доступный планшет", который поможет студентам и преподавателям раскрыть свои скрытые таланты.

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Apple офіційно представила свій найдоступніший iPad

Новый iPad стоит чуть больше 8 тысяч гривен

iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением +1536 в 2048 пикселей (3: 4), сканером отпечатков пальцев Touch ID (первого поколения), 4-ядерным процессором Apple A10 Fusion (используется в iPhone 7 и iPhone 7 Plus), камерой FaceTime с поддержкой записи HD-видео, основной 8 Мп камерой, LTE-модемом со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с, а также 2 ГБ оперативной памяти.

Планшет совместим с технологией дополненной реальности AR, которой владельцы iPhone, iPad и iPod Touch могут пользоваться после релиза операционной системы iOS 11 в 2017 году.

Стоимость нового iPad 329 долларов (около 8600 гривен). При этом учебные заведения в США смогут приобрести его со скидкой – за 299 долларов (7800 грн).

Новинка от Apple совместима с технологией Split View, что позволяет разделить экран планшета на две части, чтобы, например, одновременно набирать какой-то текст.

Apple офіційно представила свій найдоступніший iPad

Учебные заведения в США смогут купить новинку со скидкой

Новый iPad

Теги: iPad Apple Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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