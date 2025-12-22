Автомобильный рынок Китая переходит в новую фазу регулирования на фоне распространенной практики продажи таксомоторных автомобилей переходит в новую фазу регулирования на фоне распространенной практики продажи так называемых авто с нулевым пробегом. Речь идет о машинах, которые покидают завод без реального использования или с несколькими сотнями километров на одометре, но продаются через каналы подержанных авто. Часть из них регистрируется формально, другие продаются без регистрации, однако по состоянию они фактически являются новыми. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Carz.

Смотрите также Конец эпохи электрокаров: Европа может отменить запрет бензиновых авто

Зачем Китай взялся за авто с нулевым пробегом?

По оценкам отраслевых экспертов, в 2024 году внутренний объем таких сделок в Китае мог достичь около 1 миллиона автомобилей, что составляет примерно 5% всего рынка подержанных машин. Появление этого сегмента связывают с хроническим перепроизводством, когда автопроизводители и дилеры пытаются быстрее избавиться от запасов и вернуть оборотные средства, продавая новые авто со скидками через вторичный рынок.

Еще более значимым каналом сбыта стал экспорт. Если в 2021 году Китай экспортировал около 15 тысяч подержанных автомобилей, то в 2024 году этот показатель вырос до 436 тысяч единиц. Ожидается, что в 2025 году объем экспорта превысит 500 тысяч авто. По оценкам участников рынка, от 70% до 80% всех экспортируемых подержанных машин приходится именно на авто с нулевым пробегом.

Как пишет CarNewsChina, такая практика создает ряд рисков. Внутри страны массовые скидки через каналы подержанных авто подрывают традиционную ценовую модель дилеров. На внешних рынках проблемы возникают из-за отсутствия должной адаптации автомобилей и официального послепродажного обслуживания. Речь идет о жалобах на техническое обслуживание, работу программного обеспечения и сервис аккумуляторов. Аналитики предостерегают, что подобные проблемы вредят репутации китайских брендов в целом, а не только отдельных экспортеров.

В ответ на эти вызовы четыре государственные ведомства во главе с Министерством коммерции Китая приняли новые правила для экспорта подержанных авто. З 1 января 2026 года любой автомобиль, который экспортируют в течение 180 дней после первой регистрации, должен сопровождаться документом о послепродажном обслуживании от производителя. В нем должны быть указаны данные автомобиля, страна назначения и официальное подтверждение с печатью компании.

Новые требования не запрещают экспорт подержанных авто, но существенно повышают порог соответствия, напрямую связывая возможность экспорта с ответственностью производителя за сервис и поддержку. Правила вступят в силу по всей стране с начала 2026 года.

Почему украинцы покупают все больше авто из Китая?

В октябре украинцы приобрели 3 114 легковых авто, ввезенных из Китая. Это почти в 3 раза больше, по сравнению с октябрем 2024 года. В прошлом месяце приобрели 2 512 единиц новых авто (+ 157%) и 602 единицы подержанных (+ 164%). Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 92%.

В 2025 году в Украину импортировано 61,7 тысяч новых электромобилей, из которых 92% новых авто поставлено из Китая. Общая таможенная стоимость импортированных электрокаров составила 1,27 миллиарда долларов, из которых 363,5 миллиона долларов приходится на новые авто. Популярность электромобилей растет не только в Украине, но и в мире. В сентябре продано 2,1 миллиона электромобилей и плагин-гибридов, что является рекордным месячным показателем.