Автомобільний ринок Китаю переходить у нову фазу регулювання на тлі поширеної практики продажу так званих авто з нульовим пробігом. Йдеться про машини, які залишають завод без реального використання або з кількома сотнями кілометрів на одометрі, але продаються через канали вживаних авто. Частина з них реєструється формально, інші продаються без реєстрації, однак за станом вони фактично є новими. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Carz.

Навіщо Китай взявся за авто з нульовим пробігом?

За оцінками галузевих експертів, у 2024 році внутрішній обсяг таких угод у Китаї міг сягнути близько 1 мільйона автомобілів, що становить приблизно 5% усього ринку вживаних машин. Появу цього сегмента пов'язують із хронічним перевиробництвом, коли автовиробники та дилери намагаються швидше позбутися запасів і повернути обігові кошти, продаючи нові авто зі знижками через вторинний ринок.

Ще більш значущим каналом збуту став експорт. Якщо у 2021 році Китай експортував близько 15 тисяч вживаних автомобілів, то у 2024 році цей показник зріс до 436 тисяч одиниць. Очікується, що у 2025 році обсяг експорту перевищить 500 тисяч авто. За оцінками учасників ринку, від 70% до 80% усіх експортованих вживаних машин припадає саме на авто з нульовим пробігом.

Як пише CarNewsChina, така практика створює низку ризиків. Усередині країни масові знижки через канали вживаних авто підривають традиційну цінову модель дилерів. На зовнішніх ринках проблеми виникають через відсутність належної адаптації автомобілів і офіційного післяпродажного обслуговування. Йдеться про скарги на технічне обслуговування, роботу програмного забезпечення та сервіс акумуляторів. Аналітики застерігають, що подібні проблеми шкодять репутації китайських брендів загалом, а не лише окремих експортерів.

У відповідь на ці виклики чотири державні відомства на чолі з Міністерством комерції Китаю ухвалили нові правила для експорту вживаних авто. З 1 січня 2026 року будь-який автомобіль, який експортують протягом 180 днів після першої реєстрації, має супроводжуватися документом про післяпродажне обслуговування від виробника. У ньому повинні бути зазначені дані автомобіля, країна призначення та офіційне підтвердження з печаткою компанії.

Нові вимоги не забороняють експорт вживаних авто, але суттєво підвищують поріг відповідності, напряму пов'язуючи можливість експорту з відповідальністю виробника за сервіс і підтримку. Правила набудуть чинності по всій країні з початку 2026 року.

Чому українці купують все більше авто з Китаю?

У жовтні українці придбали 3 114 легкових авто, ввезених з Китаю. Це майже у 3 рази більше, в порівнянні з жовтнем 2024 року. Минулого місяця придбали 2 512 одиниць нових авто (+157%) та 602 одиниці вживаних (+164%). Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 92%.

У 2025 році в Україну імпортовано 61,7 тисяч нових електромобілів, з яких 92% нових авто поставлено з Китаю. Загальна митна вартість імпортованих електрокарів склала 1,27 мільярда доларів, з яких 363,5 мільйона доларів припадає на нові авто. Популярність електромобілів зростає не лише в Україні, а й в світі. У вересні продано 2,1 мільйона електромобілів та плагін-гібридів, що є рекордним місячним показником.