Компания OPPO тоже выпустит смартфон с тройной камерой

Компания OPPO представила тизерное изображение своего нового смартфона R17 Pro, который получит тройную основную камеру. Кроме того, камера будет поддерживать технологию ToF 3D.

Об этом сообщает GizmoChina.

Технология ToF 3D предусматривает трехмерное сканирование, превосходящее то, что есть в iPhone X. Поэтому, R17 Pro может стать первым бюджетным смартфоном с такой технологией, которая может быть использована для дополненной реальности, распознавания жестов и тому подобное.

Читайте также: "Шпионские" фото подтвердили странный дизайн смартфона Google Pixel 3 XL

Также, вероятно, R17 Pro получит поддержку искусственного интеллекта Super Clear Engine на R17 Pro, что позволит записывать качественные ночные снимки. Однако OPPO еще не подтвердила спецификации OPPO R17 Pro. По слухам, модель получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Представить новинку планируют 23 августа.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно