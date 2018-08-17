00:28
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
29°C 18°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
  • вторник
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
Вєсті Кремля
22:02, 17 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, 17 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Компания OPPO тоже выпустит смартфон с тройной камерой

23 Читати новину українською
OPPO тоже выпустит смартфон с тройной камерой
OPPO тоже выпустит смартфон с тройной камерой / gizmochina.com

Компания OPPO представила тизерное изображение своего нового смартфона R17 Pro, который получит тройную основную камеру. Кроме того, камера будет поддерживать технологию ToF 3D.

Об этом сообщает GizmoChina.

Технология ToF 3D предусматривает трехмерное сканирование, превосходящее то, что есть в iPhone X. Поэтому, R17 Pro может стать первым бюджетным смартфоном с такой технологией, которая может быть использована для дополненной реальности, распознавания жестов и тому подобное.

Читайте также: "Шпионские" фото подтвердили странный дизайн смартфона Google Pixel 3 XL

Также, вероятно, R17 Pro получит поддержку искусственного интеллекта Super Clear Engine на R17 Pro, что позволит записывать качественные ночные снимки. Однако OPPO еще не подтвердила спецификации OPPO R17 Pro. По слухам, модель получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Представить новинку планируют 23 августа.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 17 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanair
17 августа, 22:20 Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanair
Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
17 августа, 22:00 Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
Блог Соцмережі
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
17 августа, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
17 августа, 21:00 Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
Іван Яковина
Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
17 августа, 20:00 Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
Крістіна Бердинських
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Samsung анонсировала Galaxy S10 за год до его выхода
 21 мая , 10:12
"Бананофон" Nokia 8110 можно купить в Украине: чем уникален телефон
 5 июля , 21:05
Определили лучший смартфон 2018 года
 сегодня , 12:08
Сколько заряжается и как долго "живет" Samsung Galaxy Note 9
 сегодня , 18:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук