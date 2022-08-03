Компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ: сколько людей приняло участие в программе

Во время военного положения работодатели могут получить компенсацию от государства за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Сумма выплаты составляет 6 500 гривен за каждого трудоустроенного ВПЛ.

В целом заявки на участие в правительственной программе по состоянию на 2 июля подали лишь немногим более 5 300 работодателей. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в телеграме.

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Динамика подачи заявок растет

Нардеп сообщил, что на программу компенсаций работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц правительство в начале ее внедрения выделило 200 миллионов гривен. За время действия программы было использовано всего 88 миллионов гривен (44%). Еще месяц назад расходы составляли всего 26% от выделенного бюджета.

При этом по программе было трудоустроено пока только 8 966 внутренне перемещенных лиц, однако динамика растет – за прошлый месяц этот показатель вырос почти на 3 тысячи человек.

Участвовать не спешили и непосредственно работодатели. Только 5357 предпринимателей и компаний подали заявку на то, чтобы получать денежную компенсацию от государства за трудоустройство ВПЛ. В июле к показателю добавились примерно 2 тысячи работодателей.

Напомним, что в рамках правительственной программы работодатели могут получить компенсации в размере 6500 гривен за каждого трудоустроенного внутреннего переселенца в течение двух месяцев со дня официального выхода ВПЛ на работу.

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Как работодателю получить компенсацию от государства

Для того чтобы получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица, работодатель должен соответствовать 3 критериям:

стоять на учете плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

представить актуальную налоговую отчетность за прошлый год;

не являться бюджетной организацией или фондом социального страхования.

Если работодатель отвечает всем критериям, он должен заключить трудовой договор с человеком, которого принимает на работу, и зарегистрировать данные о нем. Это можно сделать с помощью портала "Дия". В течение 5 дней после этого можно подать заявку на компенсацию от государства, добавив к ней документы, подтверждающие выплаты и отчисления.

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