Есть очень хорошие перспективы для сбивания баллистических ракет, – специалист по ПВО о ЗРК Patriot

С октября 2022 года Россия начала наносить массированные атаки по Украине, применяя ракеты и дроны. Наши Силы ПВО героически противостояли ударам противника, хотя и имели на вооружении недостаточно средств.

Состояние вооруженности наших сил ПВО тогда и сейчас невозможно сравнить. В прошлом году не было современных образцов, были только старые комплексы С-300, "БУК", "БУК-М1". Это советские аналоговые системы, на них установлены несовременные радиолокационные станции, они имеют множество ограничений и не обеспечивают достаточной точности. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, специалист в области ПВО Андрей Крамаров.

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Баллистику можно побороть

В настоящее время украинские бойцы противовоздушной обороны работают с NASAMS и IRIS-T. Это комплексы ближнего и среднего действия. Вскоре должны стать на вооружение установки дальнего действия – Patriot и SAMP/T Mamba. Все они объединены в единую систему, могут обмениваться данными своих радиолокационных станций и т.п.

Наше воздушное командование показывало, как работает NASAMS. Его радары могут очень далеко видеть цель, поступает информация, какая цель является приоритетной, где стоят пусковые установки и так далее. Это современная система,

– объяснил специалист.

Видим, что эффективность очень высока с теми же "Шахидами". Это свидетельствует о том, что наши системы противовоздушной обороны. Безусловно, нам нужно усиливать компонент именно большой дальности. Как отметил Крамаров, Patriot и SAMP/T Mamba – это еще и противобаллистическая компонента.

"Особенно нас донимает использование врагом С-300, С-400 в качестве баллистических ракет. Если мы сможем побороть баллистику и отгоним дальше их тактическую авиацию – это ключевые задачи, стоящие перед нашими системами ПВО", – подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт рассказал, как Patriot позволит побороть баллистику: смотрите видео

В Украину поступает комплекс Patriot – модификация PAC 3 имеет два типа боеприпаса. Первый – ракета MIM-104, более универсальная. Второй – контейнер с 4 ракетами ERINT, что предназначены для уничтожения баллистических целей.

"Имеем очень хорошие перспективы по сбитию этих ракет", – подытожил Андрей Крамаров.

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