Есть очень хорошие перспективы для сбивания баллистических ракет, – специалист по ПВО о ЗРК Patriot
С октября 2022 года Россия начала наносить массированные атаки по Украине, применяя ракеты и дроны. Наши Силы ПВО героически противостояли ударам противника, хотя и имели на вооружении недостаточно средств.
Состояние вооруженности наших сил ПВО тогда и сейчас невозможно сравнить. В прошлом году не было современных образцов, были только старые комплексы С-300, "БУК", "БУК-М1". Это советские аналоговые системы, на них установлены несовременные радиолокационные станции, они имеют множество ограничений и не обеспечивают достаточной точности. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, специалист в области ПВО Андрей Крамаров.
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Баллистику можно побороть
В настоящее время украинские бойцы противовоздушной обороны работают с NASAMS и IRIS-T. Это комплексы ближнего и среднего действия. Вскоре должны стать на вооружение установки дальнего действия – Patriot и SAMP/T Mamba. Все они объединены в единую систему, могут обмениваться данными своих радиолокационных станций и т.п.
Наше воздушное командование показывало, как работает NASAMS. Его радары могут очень далеко видеть цель, поступает информация, какая цель является приоритетной, где стоят пусковые установки и так далее. Это современная система,
– объяснил специалист.
Видим, что эффективность очень высока с теми же "Шахидами". Это свидетельствует о том, что наши системы противовоздушной обороны. Безусловно, нам нужно усиливать компонент именно большой дальности. Как отметил Крамаров, Patriot и SAMP/T Mamba – это еще и противобаллистическая компонента.
"Особенно нас донимает использование врагом С-300, С-400 в качестве баллистических ракет. Если мы сможем побороть баллистику и отгоним дальше их тактическую авиацию – это ключевые задачи, стоящие перед нашими системами ПВО", – подчеркнул военный эксперт.
Военный эксперт рассказал, как Patriot позволит побороть баллистику: смотрите видео
"Имеем очень хорошие перспективы по сбитию этих ракет", – подытожил Андрей Крамаров.
Россияне 21 апреля атаковали Украину "Шахидами": коротко
- Ночью 21 апреля россияне в очередной раз атаковали территорию нашего государства "Шахидами". Силы ПВО уничтожили 8 из 12 иранских дронов-камикадзе.
- Остальные беспилотники попали в объекты инфраструктуры. Предварительно жертв или пострадавших нет.
- Одно из попаданий зафиксировали на Полтавщине. Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что есть разрушение гражданской инфраструктуры. В результате удара возник пожар, который ликвидируют спасатели.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк добавила, что в Винницкой области иранские дроны попали в объект критической инфраструктуры
- В ВСУ предполагают, что россияне целили не просто объекты критической и стратегической инфраструктуры, а "охотились" на наши системы ПВО. Такой способ значительно дешевле, чем ракеты.