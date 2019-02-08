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      Компромат на Зеленского лишь повысил его рейтинги – - Эксперт

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      Компромат на Владимира Зеленского о его бизнесе в России лишь повысил рейтинг кандидата в президенты. Его электорат консолидировался вокруг него с мыслью "если его все бьют – значит он хороший".

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

      Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

      По его словам, компромат на кандидата в активной фазе гонки уже не работает. То есть, линейный компромат, когда мы говорим "вот это плохой кандидат", работает, но как раз с точностью наоборот.

      Подтверждается теория, что линейный компромат, когда мы говорим "вот это плохой кандидат", работает, но как раз с точностью наоборот. Компромат консолидирует электорат вокруг кандидата и "говорит": ну если его все бьют, то значит он хороший и за него надо голосовать,
      – подчеркнул Тизенгаузен.

      По мнению эксперта, пример такого влияния компромата – это рейтинги Владимира Зеленского.

      "Последние социологические опросы как раз проводились, когда узнали о бизнесе в России. И это только добавило Зеленскому рейтинг. Потому что в нашем информационном поле пена спадает, а в голове остается только фамилия кандидата. Вот поэтому на этих выборах мы увидим новые технологии, потому что линейный компромат уже не работает", – отметил эксперт по вопросам управления репутацией.

      Читайте также: Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты

      Редакция 24 канала предупреждает: результаты опросов относительно поддержки или уровня доверия избирателей к определенному кандидату, безусловно, имеют влияние на общественность. Политтехнологи, чтобы увеличить шансы на победу своего кандидата, могут намеренно завышать рейтинг кандидата или сознательно занижать. Больше об этом в нашей статье: Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями.

      За списком кандидатов в президенты 2019 можно следить здесь (постоянно обновляется).
      Узнать больше о каждом кандидате можно здесь.

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      Теги: рейтинги Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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