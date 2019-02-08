Компромат на Зеленского лишь повысил его рейтинги – - Эксперт

Компромат на Владимира Зеленского о его бизнесе в России лишь повысил рейтинг кандидата в президенты. Его электорат консолидировался вокруг него с мыслью "если его все бьют – значит он хороший".

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

По его словам, компромат на кандидата в активной фазе гонки уже не работает. То есть, линейный компромат, когда мы говорим "вот это плохой кандидат", работает, но как раз с точностью наоборот.

Подтверждается теория, что линейный компромат, когда мы говорим "вот это плохой кандидат", работает, но как раз с точностью наоборот. Компромат консолидирует электорат вокруг кандидата и "говорит": ну если его все бьют, то значит он хороший и за него надо голосовать,

– подчеркнул Тизенгаузен.

По мнению эксперта, пример такого влияния компромата – это рейтинги Владимира Зеленского.

"Последние социологические опросы как раз проводились, когда узнали о бизнесе в России. И это только добавило Зеленскому рейтинг. Потому что в нашем информационном поле пена спадает, а в голове остается только фамилия кандидата. Вот поэтому на этих выборах мы увидим новые технологии, потому что линейный компромат уже не работает", – отметил эксперт по вопросам управления репутацией.

Читайте также: Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты

Редакция 24 канала предупреждает: результаты опросов относительно поддержки или уровня доверия избирателей к определенному кандидату, безусловно, имеют влияние на общественность. Политтехнологи, чтобы увеличить шансы на победу своего кандидата, могут намеренно завышать рейтинг кандидата или сознательно занижать. Больше об этом в нашей статье: Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями.

За списком кандидатов в президенты 2019 можно следить здесь (постоянно обновляется).

Узнать больше о каждом кандидате можно здесь.



Выборы президента 2019: главные даты

