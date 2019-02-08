Компромат на Зеленського лише підвищив його рейтинги, – експерт

Компромат на Володимира Зеленського про його бізнес в Росії лише підвищив рейтинг кандидата у президенти. Його електорат консолідувався навколо нього з думкою "якщо його всі б'ють – значить він хороший".

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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За його словами, компромат на кандидата в активній фазі гонки вже не працює. Тобто, лінійний компромат, коли ми кажемо "ось це кандидат поганий", працює, але якраз із точністю навпаки.

Підтверджується теорія, що лінійний компромат, коли ми кажемо "ось це кандидат поганий", працює, але якраз із точністю навпаки. Компромат консолідує електорат навколо кандидата і "говорить": ну якщо його всі б'ють, то значить він хороший і за нього треба голосувати,

– підкреслив Тизенгаузен.

На думку експерта, приклад такого впливу компромату – це рейтинги Володимира Зеленського.

"Останні соціологічні опитування якраз проводились, коли дізналися про бізнес в Росії. І це тільки додало Зеленському рейтингу. Тому що в нашому інформаційному полі піна спадає, а в голові залишається тільки прізвище кандидата. Ось тому на цих виборах ми побачимо нові технології, тому що лінійний компромат вже не працює", – зазначив експерт з питань управління репутацією.

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Редакція 24 каналу попереджає: результати опитувань стосовно підтримки чи рівня довіри виборців до певного кандидата, беззаперечно, мають вплив на громадськість. Політтехнологи, аби збільшити шанси на перемогу свого кандидата, можуть навмисно завищувати рейтинг кандидата або свідомо його занижувати. Більше про це у нашій статті: Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями.

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