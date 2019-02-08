20:42
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Компромат на Зеленського лише підвищив його рейтинги, – експерт

      220 Читать новость на русском

      Компромат на Володимира Зеленського про його бізнес в Росії лише підвищив рейтинг кандидата у президенти. Його електорат консолідувався навколо нього з думкою "якщо його всі б'ють – значить він хороший".

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

      Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

      За його словами, компромат на кандидата в активній фазі гонки вже не працює. Тобто, лінійний компромат, коли ми кажемо "ось це кандидат поганий", працює, але якраз із точністю навпаки.

      Підтверджується теорія, що лінійний компромат, коли ми кажемо "ось це кандидат поганий", працює, але якраз із точністю навпаки. Компромат консолідує електорат навколо кандидата і "говорить": ну якщо його всі б'ють, то значить він хороший і за нього треба голосувати,
      – підкреслив Тизенгаузен.

      На думку експерта, приклад такого впливу компромату – це рейтинги Володимира Зеленського.

      "Останні соціологічні опитування якраз проводились, коли дізналися про бізнес в Росії. І це тільки додало Зеленському рейтингу. Тому що в нашому інформаційному полі піна спадає, а в голові залишається тільки прізвище кандидата. Ось тому на цих виборах ми побачимо нові технології, тому що лінійний компромат вже не працює", – зазначив  експерт з питань управління репутацією.

      Читайте також: Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти

      Редакція 24 каналу попереджає: результати опитувань стосовно підтримки чи рівня довіри виборців до певного кандидата, беззаперечно, мають вплив на громадськість. Політтехнологи, аби збільшити шанси на перемогу свого кандидата, можуть навмисно завищувати рейтинг кандидата або свідомо його занижувати. Більше про це у нашій статті: Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями.

      За списком кандидатів у президенти 2019 можна слідкувати тут (постійно оновлюється).
      Дізнатися більше про кожного кандидата можна тут.

      вибори 2019 головні дати
      Вибори президента 2019: головні дати
       

      blog_ava
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні
      151789
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Рейтинги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Діти і політика: як кандидати використовують малечу для піару
      сьогодні , 20:33 Діти і політика: як кандидати використовують малечу для піару
      Світлана Попова 137
      Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів
      сьогодні , 20:04 Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів
      Яніна Ткачук 976
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні , 16:54 Кандидати у президенти України-2019: список
      141089
      Процеси у нашій свідомості, які важко описати: 11 корисних слів
      сьогодні , 19:01 Процеси у нашій свідомості, які важко описати: 11 корисних слів
      Наталія Печерська 247
      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 18:01 Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 2605
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук