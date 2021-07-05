Компромисс со стороны Запада, – Печий о реальных вариантах наступления России на Украину

Владимир Путин на своей прямой линии с народом вспомнил и украинские военные учения, правда, в свойственной ему манере. Главу Кремля волнует, как он выразился, военное освоение территории Украины.

По его мнению, иностранный воинский контингент в нашей стране напрямую угрожает безопасности России. Об этом рассказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора".

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"И этой басне уже, как минимум, 7 лет. Это при том, что под этим предлогом, в частности, он оккупировал наши территории", – напомнил Печий.

Однако многие эксперты сегодня сходятся во мнении, что Путин уже не может себе позволить нападать на новые территории Украины. С одной стороны, он понимает, что Украина стала не номинальным, а реальным партнером США, а потому Кремлю "быстро поломают зубы" в Украине.

Вероятное нападение Путина

"А с другой стороны, сама украинская армия уже далеко не та, что была в 2014 году. И Путин понимает, что при новом нападении ему будет сложно объяснить тысячи убитых россиян непонятно за что", – отметил журналист.

Еще до начала учений, Россия требовала от США и НАТО отменить их проведение. Ведь якобы это усиливает военную опасность в акватории Черного моря, часть которой страна-агрессор и оккупировала.

Поэтому единственный возможный сценарий, при котором Россия начнет новое наступление – это либо компромисс со стороны Запада, либо резкое снижение обороноспособности Украины,

– сказал Печий.

Поэтому, как он подчеркнул, вряд ли Путин сможет остановить наше движение в НАТО. Так же как он не может повлиять на военные контракты между Украиной и Великобританией, которая уже сильно заинтересовалась безопасностью в Черном море.

Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора":